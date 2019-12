Belastingdienst waarschuwt voor phishing via mail en SMS

Er zijn momenteel meerdere valse mail- en SMS-berichten in omloop die zogenaamd van de Belastingdienst afkomstig zijn, waarschuwt de fiscus. Dit zijn geen berichten van de Belastingdienst. Open de e-mail of sms niet, maar verwijder deze meteen.

Nooit betaling via mail of SMS

De Belastingdienst vraagt nooit om betalingen te doen via e-mail of SMS. Wie toch heeft betaald of schade aan de computer wordt door de fiscus aangeraden zo snel mogelijk contact op te nemen met de eigen bank en aangifte bij de politie te doen.

Phishing melden?

Dat kan via de website van de Belastingdienst. Lees verder bij Valse mails.