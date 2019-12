Update Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken zet alles op alles te om invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 te realiseren, antwoord ze op Kamervragen. In november 2018 is aangekondigd dat de inwerkingtreding verschuift naar 1 januari 2021. Het doorvoeren van de voor invoering van de wet vereiste ICT-aanpassingen kostte meer tijd dan voorzien. In dat kader zijn toen ook tussenmaatregelen aangekondigd om op korte termijn de borging van het bestaansminimum wel te verbeteren.

Negen tussenmaatregelen

Het gaat om negen tussenmaatregelen, die daar waar gevraagd werd om aanpassing van de uitvoeringspraktijk alle vanaf 1 oktober 2019 in uitvoering zijn. Dit geldt onder meer voor het bij de inzet van de overheidsvordering en het verrekenen van toeslagen vooraf rekening houden met het bestaansminimum.

Te lage beslagvrije voet

Probleem binnen de huidige systematiek is dat een goede vaststelling van de beslagvrije voet van de schuldenaar vraagt dat hij de beslagleggende partij van allerlei informatie voorziet. Dit gebeurt vaak niet of niet volledig, waardoor de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld.

Automatisch correct

Met de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en met het traject tot verbreding van het beslagregister wordt gewerkt aan een systeem waarbij de beslagvrije voet vrijwel geheel op basis van bij beslagleggende partijen aanwezige informatie automatisch correct is vast te stellen. Dat beperkt de kans aanzienlijk dat iemand nog met een te lage beslagvrije voet wordt geconfronteerd en dat maakt de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ook zo belangrijk.

Centrale rekentool

Waarom laat het ontwikkelen van de benodigde software zolang op zich wachten, terwijl gerechtsdeurwaarders zelf al een werkende rekentool hebben gebouwd?

In 2018 werd duidelijk dat partijen inwerkingtreding per 1 januari 2019 niet gingen halen. Toen is besloten om een centrale rekentool te bouwen om implementatie voor een groot aantal partijen te vereenvoudigen.

Handmatig verwerken

Een innende instantie die bij haar incasso te maken heeft met de beslagvrije voet deze kan bepalen door de gegevens handmatig te verwerken in een verkorte rekenmodule. De gerechtsdeurwaarders refereren hieraan als zij het hebben over de gereed zijnde rekentool.

Voor massale processen waar onder meer Belastingdienst, SVB, UWV en ook lokale belastinginners mee te maken hebben, leent zich deze handmatige vorm echter niet, aldus Van Ark.

Begin 2020

De staatssecretaris verwacht de komende periode duidelijkheid over de haalbaarheid van volledige uitvoering van de wet per 1 januari 2021 bij alle afzonderlijke partijen. Begin 2020 informeert zij de Tweede Kamer hierover.

Beantwoording Kamervragen over vertraging Wet vereenvoudiging beslagvrije voet