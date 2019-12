Belastingdienst zet fouten recht

De Belastingdienst heeft twee fouten hersteld: bij emigranten wordt mogelijk te veel betaalde teruggaaf gevorderd en in de landbouwnormen zijn richtbedragen aangepast.

Wie vorig jaar is geëmigreerd en een teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet heeft ontvangen, heeft mogelijk te veel teruggekregen. ‘Wij gaan deze fout herstellen. U krijgt bericht van ons hoe u het te veel ontvangen bedrag kunt terugbetalen’, laat de fiscus weten. Daarnaast zijn in de ‘Landbouwnormen 2019: onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik’ enkele bedragen ten onrechte vermeld inclusief BTW. ‘Het gaat om de richtbedragen voor het eigen verbruik van energie en water in tabel 2.’ De bedragen zijn aangepast.

Drukte bij Belastingtelefoon

Wie met een vraag belt naar de Belastingtelefoon, kan mogelijk lang wachten. Het is extra druk in verband met het betalen van toeslagen voor januari 2020. ‘U krijgt waarschijnlijk een ander bedrag dan dat u gewend bent. Ook kunnen in 2020 meer mensen kindgebonden budget en huurtoeslag krijgen.’ Voor de compensatie voor ouders waarbij kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet of teruggevorderd, is een apart telefoonnummer beschikbaar.