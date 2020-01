‘Netflix ontwijkt miljoenen aan belasting via Nederland’

Streamingdienst Netflix heeft tussen de 295 miljoen en 387 miljoen euro aan winsten doorgesluisd via Nederlandse BV’s om op die manier belasting te ontwijken. Dat schrijft de denktank Britse Tax Watch UK.

Netflix is volgens de Britten zo opgezet dat over de activiteiten buiten de VS zo min mogelijk belasting wordt afgedragen. Het streamingbedrijf laat het grootste deel van haar inkomsten uit internationale activiteiten buiten de VS via een Nederlandse BV lopen. Het zou gaan om 5,5 miljard euro, 70 procent van de totale omzet buiten de VS.

Door gebruik te maken van bedrijfjes in Brazilië en Uruguay zorgde Netflix ervoor dat in Nederland uiteindelijk maar 4 miljoen euro belasting werd betaald, schrijft Tax Watch.

Bron: RTL