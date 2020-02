Kabinet stuurt nieuwe franchisewet naar Kamer

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en minister Sander Dekker (voor Rechtsbescherming) hebben dinsdag het nieuwe wetsvoorstel Franchise naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daarmee geven ze invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord om te komen tot wetgeving die de franchisenemer beter moet beschermen.

Het ingediende wetsvoorstel heeft als doel een gezondere machtsbalans bij de ruim 30.000 bedrijven in de franchisesector. Er komt meer transparantie bij het sluiten van de franchiseovereenkomst en franchisenemers worden beter geïnformeerd over ontwikkelingen rondom de franchiseformule, stelt het kabinet. Daarnaast komt er meer zeggenschap voor franchisenemers, omdat instemming van de meerderheid nodig is. Nieuw in het wetsvoorstel is dat franchisegevers en -nemers samen moeten bepalen bij welke wijzigingen dit nodig is.

Wet legt nadruk op vier onderdelen

De ingediende wet heeft een positief advies gekregen van de Raad van State en legt de nadruk op vier onderdelen die volgens het kabinet cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen:

De precontractuele uitwisseling van informatie. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst. De beëindiging van de franchisesamenwerking. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Franchise

In Nederland zijn ruim 850 franchiseformules actief met ruim 30.000 franchisevestigingen, voornamelijk in de detailhandel. Franchiseondernemingen verschaffen werk aan ruim 375.000 mensen en de jaarlijkse omzet ligt boven de 55 miljard euro.