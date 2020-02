TWEEDE LIEFDE (1): Frits Warmerdam

Wat doen accountants naast hun baan? Frits Warmerdam (55) uit Noordwijkerhout is voorzitter van carnavalsvereniging De Kaninefaaten. Het zijn drukke weken geweest. ‘Na deze carnaval neem ik als vrijwilliger een sabbatical’.

Wat doe je voor werk?

‘Ik werk nu twintig jaar bij Maatschap Remmerswaal als assistent-accountant. Voor twee vaste klanten doe ik de complete financiële administratie, van boekhouding tot jaarrekening. Daarvoor werkte ik in de bloembollen en bij een interieurzaak.’

Wat doe je in je vrije tijd?

‘Sinds mijn twaalfde ben ik actief in de plaatselijke carnavalsvereniging. Sinds 2014 ben ik voorzitter. Eigenlijk had ik toen net aangekondigd bij de vereniging te willen stoppen. Maar de toenmalige voorzitter ging weg en ze deden een beroep op me. Na overleg met mijn vrouw, want zij moest erachter staan vond ik, heb ik toen ja gezegd.’

Wordt een accountant altijd gevraagd penningmeester te worden?

‘De vereniging heeft mij inderdaad ook wel eens gevraagd penningmeester te worden. Maar ik doe dat bewust niet. Finance is mijn dagelijkse werk, dus doe ik in mijn vrije tijd graag iets anders.’

Hoeveel uur per week ben je kwijt met het voorzitterschap?

‘In de carnavalsperiode toch zeker 15 uur per week. Ik heb contact met alle hulpdiensten, leid alle bestuursvergaderingen en overzie de werkgroepen. We zijn een grote vereniging, waarbij 220 mensen zijn betrokken. En er gaat veel geld in om. We vergaderen door tot eind april. En na de zomervakantie beginnen we weer aan het nieuwe seizoen.’

Hoe is dit te combineren met je baan?

‘Ik ben om 7 uur ’s ochtends bij mijn klanten. Dat betekent dat ik eind van de middag al thuis ben. De avonden zijn dan vaak voor de vereniging.’

Heb je in je vrijwilligerswerk profijt van je baan in de accountancy?

‘Toen ik net voorzitter was, hadden we een onervaren penningmeester die niet goed ingewerkt was. De financiële administratie bleek niet op orde en de vereniging schreef rode cijfers. Toen heb ik er, met anderen, voor gezorgd dat we financieel weer gezond werden. Dat ik verstand heb van geld en cijfers was toen uiteraard een voordeel.’

Wat levert het vrijwilligerswerk je op?

‘Ik heb veel geleerd in deze vereniging. Spreken in het openbaar, vergaderingen leiden, contacten leggen. Dat zijn vaardigheden waar ik ook als assistent-accountant iets aan heb.’

Hoe lang blijf je deze bijbaan nog doen?

‘Ik neem dit jaar afscheid als voorzitter. Na zes jaar vind ik het welletjes. Ik heb al tegen mezelf gezegd dat ik daarna een sabbatical als vrijwilliger neem. Maar dat ik actief blijf in de carnavalsvereniging kan bijna niet anders. Het is me met de paplepel ingegoten.’

