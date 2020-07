Accountant schrijft boek over bassist van Normaal

Wat doen accountants naast hun baan? In deel 6 van de serie TWEEDE LIEFDE: AA Robin Steentjes (31), werkzaam bij Smit Accountants in Hengevelde. Hij schreef een boek over de bassist van de Achterhoekse band Normaal, Willem Terhorst. Foute boekhouders lichtten hem en de rest van de band meerdere keren op.

Waarom wilde je deze biografie schrijven?

‘Ik had eerder een boek geschreven over een fietstocht door de Achterhoek, de streek waar mijn ouders vandaan komen. Het honderdste boek wilde ik aan een bekende Achterhoeker geven. Ik ben groot fan van de band Normaal. Zo kwam ik met Willem, de bassist in contact. Het klikte en ik vroeg of ik zijn levensverhaal mocht opschrijven. Dat vond ie best.’

We kennen Bennie Jolink, de zanger, maar wie is de bassist?

‘Willem Terhorst is na Bennie zonder twijfel het populairste bandlid. Hij zit er al 40 jaar bij, een grote vent, rots in de branding, wars van kapsones of sterallures. En het leuke is dat Normaal altijd prat is gegaan op hun boerenafkomst. Maar Willem is de enige boerenzoon in de band.’

En in je boek lezen we dat ‘m dit bijna het leven had gekost.

‘Op een dag moesten ze een tractor aanduwen die niet wilde starten. Willem had een touw aan de voorkant vastgemaakt en trok daaraan. Ineens begon de motor te lopen en spoot de tractor vooruit. Het had niet veel gescheeld of hij was toen overreden. Later, bij Normaal, was ‘ie er ook bijna aan onderdoor gegaan. Maar dat kwam door het vele bier. De dokter zei dat ie moest stoppen met drinken omdat zijn lever het niet meer aankon. Dat heeft ie gedaan en 25 jaar later leeft ie nog steeds.’

Normaal en geld, dat was nooit een goede combinatie. Hoe zat dat?

‘Ze hebben bakken met geld verdiend met hun platen en optredens. Maar ze zijn ook een paar keer opgelicht door foute managers. Dat kwam omdat die jongens alleen muziek wilden maken en altijd blind vertrouwen hadden in hun boekhouder. Ten onrechte, zo bleek. In de jaren negentig was de band bijna failliet. Er is toen een accountant uit de Achterhoek gekomen die de band Normaal min of meer gekocht heeft. Voor een fiks bedrag. Deze man, Dick van Berkum, is nog steeds de manager van de band. Normaal heeft nu dus een accountant als manager.’

Is Willem rijk geworden van 40 jaar Normaal?

‘Rijk niet, maar hij is zeker niet armlastig. Ook hij is nooit echt in het geld geïnteresseerd geweest. Sterker nog, ze begonnen als vrienden muziek te maken. Dat vond hij de leukste tijd. Toen het geld kwam, kwamen ook de ruzies over de verdeling ervan.’

Had hij jou maar als boekhouder gehad!

‘Ja, maar daar ben ik te jong voor. Ik ben trouwens ook bij toeval in de accountancy gerold. Ik had de universiteit Twente gedaan en hoorde van een vacature bij een kantoor. Daar werk ik nu zeven jaar. Het leukste vind ik het contact met ondernemers. Ik herken mezelf vaak wel in mijn klanten.’

Want hoe ziet je business model met dit boek eruit?

‘Ik doe alles in eigen beheer. Als je het via een officiële uitgever doet krijg je 10 procent van de winkelprijs. Dat zou in mijn geval 2 euro per boek zijn. In eigen beheer draag je alle kosten, maar heb je ook een veel hogere marge. Als dit boek in de winkel wordt verkocht hou ik er zo’n 5 gulden per boek aan over, wordt er rechtstreeks bij mij gekocht dan is dat 10 tot 15 euro. Van mijn vorige boek werden er ruim 1300 verkocht. Dus reken maar uit.’

Het boek is te bestellen op de website www.thewildeast.nl.

Foto: eigen foto Robin Steentjes