TWEEDE LIEFDE (5): Van RA tot dominee

Wat doen accountants naast hun baan? RA Arjan Mol (47) ging theologie studeren en werkt nu als dominee.

Een accountant die dominee wordt, dat lijkt me uniek.

‘Cijfers waren altijd mijn ding. Na het VWO ging ik dus naar de heao en vervolgens deed ik de RA-opleiding aan Nyenrode. Vanaf 1995 werkte ik bij kleinere accountantskantoren en vanaf 2006 verhuurde ik mijzelf als ZZP’er. Ondertussen was ik ook met een studie theologie begonnen.’

Viel het accountantsvak je tegen?

‘Nee, helemaal niet. Ik deed zowel controle als het samenstellen van de jaarrekening inclusief advies aan ondernemers. Dat laatste vond ik het leukste om te doen, ook als zzp’er. Ik bouwde een eigen klantenkring op. Maar gaandeweg veranderde mijn kijk op het leven. Geld verdienen is leuk, maar niet het enige en ook niet het belangrijkste. Geloof speelde altijd al een rol in mijn leven, maar de boodschap van Jezus ging steeds meer voor mij persoonlijk betekenen. Daarom besloot ik theologie te gaan studeren. In 2010 heb ik me als RA laten uitschrijven. Het was niet langer te doen om op twee borden tegelijk te schaken.’

Heb je als dominee iets aan je achtergrond als accountant?

‘Een predikant verkondigt het woord van God. Op zondag probeer ik de boodschap van de Bijbel uit te dragen en uit te leggen. De voorbereiding daarvan is heel analytisch werk, net zoals je als accountant erg analytisch moet zijn. Het contact met mensen vond ik als accountant erg leuk en spreekt me ook als predikant erg aan. Een accountant is een financiële huisarts, een dominee is een geestelijke huisarts.’

Hoe zou Jezus tegen accountants hebben aangekeken?

‘Jezus was niet tegen rijkdom an sich. Hij waarschuwde meer voor het rijk willen worden, het verlangen ernaar. Dat verlangen kan mensen van het rechte pad afbrengen. Ook accountants worden blootgesteld aan allerlei vormen van verlangen. Het gaat erom hoe je daarmee omgaat, hoe je er weerstand aan biedt. In het accountantsvak spelen ethische vragen en dilemma’s een grote rol. Eerlijkheid, integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke waarden voor accountants. Dat zijn ook belangrijke christelijke waarden. Overigens ken ik ook veel niet-christenen voor wie eerlijkheid, integriteit en betrouwbaarheid belangrijke waarden zijn.’

Bemoei je je met de kerkfinanciën?

‘Nee, liever niet. We hebben iemand in het kerkbestuur voor de financiën. Maar die wil wel eens met mij sparren over een bepaald onderwerp. Dat vind ik prima om te doen. Ik heb ook nog één klant uit mijn tijd als financieel zzp’er. Daar neem ik binnenkort afscheid van. Maar dat gaat me aan mijn hart, want ik blijf het werk erg leuk vinden.’

Verdien je als dominee veel minder dan als accountant?

‘Dat valt wel mee. Omdat ik veel tijd in mijn studie moest steken, werkte ik als accountant niet full-time. Ik was het dus gewend om geen topinkomen te hebben.’