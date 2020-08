Financial accountant wil Miss Nederland worden

Roos Sophie van Twisk (23) werkt als junior financial accountant bij Rembrandt Corporate Services. Ze doet mee aan de Miss Nederland-verkiezing, maar was bang dit op haar werk te vertellen.

Stijvere werkomgeving

Twisk studeerde economie en bedrijfskunde aan de UvA en voltooide dit jaar een master in business administration aan de VU. Volgens haar LinkedIn-profiel werkt ze sinds september 2019 bij Rembrandt Corporate Services, een financiële en juridische dienstverlener voor het MKB. Hoewel ze eerder als model werkte en ook al meedeed aan de Miss Noord-Holland verkiezing, was ze bang dat haar deelname aan de Miss Nederland-verkiezing strijdig was met de ‘zakelijke en stijvere omgeving’ in haar huidige baan, zo laat ze weten in De Telegraaf.

Geen probleem

Pas nadat Twisk samen met negen anderen was doorgedrongen tot de finale, maakte ze haar deelname aan de Miss Nederland-verkiezing bekend op haar werk. Dinsdag vertelde ze erover in een column. Met haar deelname wil ze andere vrouwen aanmoedigen en steunen in het nastreven van hun ambities, specifiek in het starten van een onderneming. ‘Op mijn werk heb ik meer moeite om het te vertellen. Ik werk als junior financial accountant, wat een zakelijke en wat ’stijvere’ omgeving is. Daarom besluit ik ze pas op de hoogte te stellen op het moment dat ik weet dat ik officieel 1 van de 10 finalisten ben.’ Haar zorgen blijken nergens voor nodig: ‘Mijn deelname wordt goed ontvangen en mijn collega’s staan honderd procent achter mij. Mijn werk biedt mij flexibiliteit waar nodig en steunt mij in dit avontuur. Superfijn!’

Finale volgende week

De finale is op 31 augustus. De winnares zal Nederland vertegenwoordigen op de Miss Universe-verkiezing. RTL 4 zendt vanaf 20 september het programma Op jacht naar de kroon uit.

Foto: LinkedIn