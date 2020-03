TWEEDE LIEFDE (4): RA wordt ‘happy vlogger’

Wat doen accountants naast hun baan? Marjan Heemskerk (34) begon in 2016 met een blog over finance. Een jaar later was dat al een winstgevend bedrijf.

Je website heet ‘The Happy Financial’. Was je als accountant niet happy?

‘Ik heb tien jaar met veel plezier als registeraccountant gewerkt, eerst bij PwC en daarna bij een kleiner kantoor omdat ik juist het advies aan het MKB zo leuk vond. Maar schrijven vond ik ook heel leuk. Toen ik nog in loondienst was begon ik met het maken van video’s en blogs over finance. Dat ging meteen zo goed dat ik dacht: dit kan ik fulltime doen. In 2017 heb ik mijn baan opgezegd.’

Wat wil je met je website?

‘Ik wil finance op een leuke manier toegankelijk maken. Accountants denken dat ondernemers heel veel weten van geldzaken. Maar ik merkte in gesprekken dat dit tegenvalt. Mijn eerste blog ging over BTW. ‘Dat is hetzelfde als omzetbelasting’ luidde de eerste zin. Mijn collega’s op kantoor lachten me uit. Dat weet toch iedereen? Maar ik kreeg veel reacties van ondernemers die schreven: ‘Eindelijk eens iemand die helder uitlegt wat het is’. Er zijn veel vragen over finance, ook bij ondernemers. Die vragen worden vaak niet gesteld uit angst voor dom te worden versleten.’

Hoe valt er met een website geld te verdienen?

‘Ik werk niet met adverteerders omdat ik pop-ups zelf heel irritant vind. Mijn business model is dat ik samenwerk met bedrijven. Die vragen mij om een bepaald onderwerp in mijn blogs te behandelen. Afgelopen zomer maakte ik bijvoorbeeld een aantal video’s over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers in opdracht van AON. Nee, ik ben dus niet onafhankelijk, maar ik kies wel heel duidelijk wat ik wel en niet wil doen. Bovendien maak ik duidelijk wie de contentpartner is.’

Profiteer je als ondernemer van je accountantsachtergrond?

‘Ja. Ik begon pas voor mezelf toen ik duidelijk in kaart had hoeveel opdrachten ik nodig had om winstgevend te zijn. Daarnaast maakt het dat ik stevig in mijn schoenen sta en echt weet waarover ik het in mijn blogs heb. Ik heb ervaring als accountant en ondernemer. Dat draagt bij aan mijn geloofwaardigheid.’

Accountants zijn dus bij uitstek geschikt te gaan ondernemer, net als jij?

‘Hmmm, ik denk dat de meeste accountants heel tevreden zijn met hun vaste baan bij een werkgever. Ze willen geen ondernemer zijn en dat begrijp ik ook heel goed. Als ondernemer heb je nog wel wat andere kwaliteiten nodig dan alleen verstand van geld hebben. Pas sinds ik zelf onderneem merk ik bijvoorbeeld hoe belangrijk intuïtie is. Een ondernemer neemt ook besluiten op basis van gevoel, zonder exacte onderbouwing. Daarin verschilt hij of zij van de doorsnee accountant.’

Mis je de gezelligheid van de koffieautomaat?

‘Nee, want ik geef één dag per week les op Nyenrode. Het contact met studenten maakt het gemis van het koffieautomaat op kantoor goed. En daarnaast word ik veel uitgenodigd om te spreken. Vooral sinds er afgelopen oktober een boek van mij uitkwam.’

Het Youtube-kanaal van The Happy Financial.

Ook een leuke, bijzondere of relevante bijbaan? Een interessante carrièrestap gemaakt? Laat het weten via info@accountancyvanmorgen.nl