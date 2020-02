Afschaffen betalingskorting VPB en implementatie nieuwe BTW-richtlijnen uitgesteld

De ICT-problemen bij de Belastingdienst zorgen ervoor dat het voornemen om de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting per 2021 af te schaffen niet tijdig gerealiseerd kan worden. Ook de verplichte invoering van de BTW-richtlijnen over elektronische handel (het e-commercepakket) per 1 januari 2021 staat op losse schroeven.

Dat schrijven de staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief in een Kamerbrief over de aanpak van de problemen bij Belastingdienst, Douane en Toeslagen. ‘Wij hebben geconstateerd dat als gevolg van bovengenoemde ICT-problematiek twee beleidsopdrachten mogelijk niet tijdig gerealiseerd kunnen worden. Voor beide onderwerpen geldt dat oplossingen momenteel worden uitgewerkt’, melden de twee bewindslieden.

BTW-richtlijnen over elektronische handel

‘Ten eerste betreft dit de btw-richtlijnen over elektronische handel (het e-commercepakket). Deze richtlijnen moeten op 1 januari 2021 zijn geïmplementeerd. De Belastingdienst onderzoekt op welke manier en per welke datum welke maatregelen toch kunnen worden geïmplementeerd. De Europese Commissie zal bij dit onderzoek worden betrokken. Het is nog onzeker welke alternatieven denkbaar en werkbaar zijn. Wij zullen uw Kamer daarover voor de zomer van 2020 informeren’, schrijven Van Huffelen en Vijlbrief.

Betalingskorting vennootschapsbelasting

Vennootschappen die de aanslag vennootschapsbelasting in één keer vooruitbetalen zouden vanaf 1 januari 2021 eigenlijk geen betalingskorting voor de vennootschapsbelasting meer ontvangen. Dat blijft nu langer het geval, melden de twee: ‘Een vergelijkbaar probleem dient zich aan bij het voornemen om de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting per 2021 af te schaffen. In de keten inning moet prioriteit worden gegeven aan het uitfaseren van het Enterprise Tax Managementsysteem, dat niet langer door de leverancier wordt ondersteund. U bent daarover 26 september 2019 geïnformeerd. Daarom is het niet mogelijk om de betalingskorting op het voorgenomen tijdstip af te schaffen. Het kabinet zal ten behoeve van de begroting 2021 zoeken naar een alternatieve invulling van deze maatregel en zal u daarover op Prinsjesdag informeren.’