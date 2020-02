TWEEDE LIEFDE (2): Vrijwilliger dankzij moeders liedje

Wat doen accountants naast hun baan? Wim Driebergen RA (54) is al twintig jaar voorzitter van het CDA in Rijnsburg. Hij is ook betrokken bij een vereniging van basisscholen.

Driebergen Accountants, wat is dat voor bedrijf?

‘Het kantoor is opgericht door mijn vader in 1970. Toen hij in 1992 overleed heb ik het overgenomen met mijn broer. Hij ging twaalf jaar geleden iets anders doen, maar mijn tweelingzus, die ook RA is, werkt hier nog wel. We hebben vier pijlers: fresh & food, bouw en vastgoed, not-for-profit en b-2-b dienstverlening. Nee, er staat geen opvolger klaar met dezelfde achternaam. Een van mijn kinderen heeft heao gedaan, maar vindt al die regeltjes uit ons vak maar niets. Er is trouwens nog een tweede aandeelhouder, Peter de Boer. Die werkt ook op kantoor, maar is geen familie.’

Wat heb je met vrijwilligerswerk?

‘Mijn ouders waren actief in allerlei verenigingen. Dat je iets terug moet doen voor de samenleving is er dus echt met de paplepel ingegoten. Mijn moeder zong thuis altijd een liedje: Come boys, there’s work for all to do, een oproep om je nuttig te maken. Daar moet de basis gelegd zijn voor mij. Als tiener begeleidde ik kinderen bij de korfbalvereniging. In 1997 ben ik actief geworden in de plaatselijke CDA-afdeling. Inmiddels ben ik zo’n twintig jaar voorzitter. “Een deerniswekkende functie” heeft oud-partijvoorzitter Ruth Peetoom dat wel eens genoemd. Maar ik beleef er veel plezier aan, al kost het me in verkiezingsjaren soms 20 uur in de week.’

Wat heb je als vrijwilliger tot stand kunnen brengen?

‘De rol van de voorzitter van een politieke partij is vergelijkbaar met die van een bestuurder bij een voetbalclub. Achter de schermen maak je dingen mogelijk. Maar de prestaties worden vooral op het veld geleverd. Trots ben ik vooral op mijn bestuurswerk bij een vereniging voor basisonderwijs. Jarenlang hebben we ons ingezet voor nieuwbouw van één van de scholen en vorig jaar is de nieuwe school eindelijk opengegaan. Heel bijzonder om zo aan de vorming van kinderen te kunnen bijdragen.’

Een accountant wordt altijd gevraagd als penningmeester.

‘Ja, maar dat vind ik helemaal niet erg. In het openbare leven heeft bijna alles een financiële component. Als penningmeester mag je je dus overal mee bemoeien. Daarom is het een ontzettend veelzijdige functie. En omdat je handig bent met geld en getallen, kost het werk je in de regel niet zo veel tijd.’

Wat heb je als accountant geleerd van je vrijwilligerswerk?

‘Dat ligt vooral op het sociale vlak. Door maatschappelijk actief te zijn heb ik beter leren begrijpen hoe mensen in elkaar zitten. En daarnaast is het belangrijk om mensen te motiveren dat vrijwillig niet vrijblijvend betekent. Ook dat is een vaardigheid waar ik op kantoor profijt van heb.

