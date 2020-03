TWEEDE LIEFDE (3): Financial accountant wil naar de Spelen

Wat doen accountants naast hun baan? Sanne Wolters-Verstegen (34) zet alles op alles om deze zomer de 800 meter te lopen op de Olympische Spelen.

Je vecht voor je laatste kans om de Spelen te halen?

‘Ja, ik heb als atlete al meegedaan aan Europese en Wereldkampioenschappen, ben 17 keer Nederlands kampioen geweest, maar de Spelen ontbreken nog op mijn palmares. Gezien mijn leeftijd zijn de Spelen in Tokyo van deze zomer mijn laatste kans.’

Wat moet je doen om je te kwalificeren?

‘Ik moet 1.59.50 lopen. Mijn persoonlijk record staat op 1.59.29 en ik heb ook al een keer 1.59.55 gelopen. Maar het afgelopen jaar was ik geblesseerd en dat maakt het niet gemakkelijk. Per 1 januari heb ik mijn baan opgezegd om fulltime te kunnen trainen. Medio maart ga ik op hoogtestage in de Verenigde Staten en daarna moet ik tijdens wedstrijden een keer onder de limiet lopen. Ik heb tot 30 juni de tijd.’

Je werkte als financial accountant bij Adidas?

‘Ja. Dat heb ik 8,5 jaar gedaan. Ik heb in Rotterdam HBO bedrijfseconomie gedaan en daarna de master accounting en finance. Het voordeel van deze studies was dat ik het goed kon combineren met atletiek. Ook bij Adidas kreeg ik veel ruimte om veel te trainen en aan buitenlandse wedstrijden mee te doen. En als financial accountant kun je overal ter wereld aan de jaarrekening werken.’

Vond je het leuk werk?

‘Zeker. Ik hou ervan om een compleet overzicht te hebben van de administratie. En dat ik dit bij een bedrijf in sportkleding kon doen, maakte het voor mijn extra leuk. In de toekomst zou ik meer richting internal audit willen of een controlerende rol willen hebben. Maar na mijn sportcarrière keer ik zeker terug in de finance.’

Is er enige link tussen finance en topsport?

‘Toch wel. In beide gevallen gaat het om het in de hand willen hebben van het proces, en daarin altijd te streven naar optimalisatie. Maar het maakte niet dat ik bijvoorbeeld makkelijker sponsoren kon werven. Daar moet je commercieel voor zijn. Bovendien heb ik altijd gevonden dat hardlopen een uit de hand gelopen hobby is. Daar hoeven anderen niet aan mee te betalen.’