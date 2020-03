Young prof in beeld | Jeffrey Heerschop (27): ‘Maak beroep voor jongeren aantrekkelijker door positieve kanten meer te belichten’

In de rubriek Young prof in beeld brengt Accountancy Vanmorgen een serie portretten van jonge professionals in de accountancysector. Waarom kiezen zij voor de accountancy en hoe ervaren ze het werk in de sector? Jeffrey Heerschop begon na het VWO in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam met de opleiding Economie en Bedrijfskunde en behaalde in 2018 de Post-Master accountancy (het theoretische deel). Eind april rond hij het tweede jaar van de praktijkopleiding af. Daarnaast is hij werkzaam bij de Belastingdienst als controlemedewerker (tax auditor).

Waarom heb je voor fiscaliteit en accountancy gekozen en wat trekt je er in aan?

‘Ik ben in 2015, na het afronden van mijn bachelor, begonnen bij de Belastingdienst. Wat mij in 2015 aantrok waren de brede ontwikkelingsmogelijkheden die de combinatie van fiscaliteit en accountancy biedt. De uitdaging en veelzijdigheid van mijn functie heeft er vervolgens voor gezorgd dat ik het aantrekkelijk blijf vinden. Daarnaast krijg ik energie van het feit dat het resultaat van mijn werk bijdraagt aan een financieel gezond Nederland.’

Wat vind je lastig of een uitdaging in je werk?

‘In mijn werk heb ik verschillende uitdagingen. Eén van mijn grote uitdagingen is momenteel projectmanagement. In tegenstelling tot de openbare accountant heb ik niet de mogelijkheid om een oordeelonthouding te geven. Dat houdt in dat je zelfs bij zeer slecht meewerkende bedrijven alsnog verder moet met je controle. Ook bedrijven die wel goed meewerken, maar waarvan de administratie nog niet is wat het moet zijn, leveren soms planningsproblemen op. In die zin dat ik ze dan extra tijd geef om bepaalde zaken op orde te krijgen. Tegelijkertijd ga je niet stil zitten, dus start je alvast aanvullende onderzoeken. Wanneer daar vervolgens ook aanvullende eisen en leerdoelen voor de opleiding tot accountant bij komen, maar ook eigen interne en externe projecten, dan wordt projectmanagement een leuke uitdaging.’

Waar zie je jezelf qua werk over een paar jaar: blijf je hetzelfde doen of heb je andere ambities?

‘Als typische millennial weet ik dat natuurlijk nog niet. Ik verwacht wel dat ik over een paar jaar ander werk doe. Ik ben momenteel namelijk bezig met projecten op het gebied van innovatie en cultuur en ik merk dat dit mij veel energie geeft. Ik hoop mijn kennis en kunde in de accountancy te kunnen combineren met innovatieve en culturele aspecten, bij voorkeur binnen de Belastingdienst.’

Hoe kijk je naar de kritiek die er vaak is op de accountancy en de Belastingdienst?

‘Met regelmaat is er kritiek op de accountancysector, maar ook op mijn werkgever. Hoewel ik er niet wakker van lig, doet het mij natuurlijk wel wat. Je moet je het volgende voorstellen: tijdens de opleiding tot accountant moet je hard werken. De praktijkopleiding vraagt steeds meer inzet… en duurt ook tamelijk lang. Vervolgens lees je in het nieuws vaak negatieve berichten, over dat beroep waar je hard voor werkt om aan deel te nemen.

Op dat soort momenten probeer ik te reflecteren waar het aan zou kunnen liggen. Mijn visie hierop is dat de accountancysector te beperkt heeft ingespeeld op verandering. Dit heeft naar mijn mening in de accountancysector onder andere geleid tot een groeiende vertrouwenskloof en toenemende werkdruk. Ook voor de Belastingdienst is het belangrijk om in te blijven spelen op verandering.

Dat gezegd hebbende, ben ik van mening dat de accountancysector tegenwoordig enorm hard aan het werk is om de problemen, ontstaan in het verleden, op te lossen. Dat zag ik niet enkel terug in de betrokkenheid van de partners van accountancykantoren bij bijvoorbeeld de themasessies kwaliteitsgerichte cultuur & werkdruk, maar ook in de initiatieven van de NBA zelf. Een goed voorbeeld hiervan is het platform ‘Accounttech’, dat Erik Kolthof met veel enthousiasme leidt. Daarnaast organiseren de Young Profs allerlei events en bijeenkomsten om innovatie te stimuleren.

Ook de Belastingdienst is druk bezig met innoveren. Dat is te zien in de recente landelijke ontwikkelingen, maar ook op mijn eigen kantoor. Op kantoor heb ik de ruimte en mogelijkheid gekregen om samen met collega’s bepaalde processen te verbeteren.’

De inspectie SVW was laatst kritisch over de werkdruk binnen de accountancy, herken je dat?

‘Zeker. Hoewel dat probleem bij mijn eigen werkgever veel minder is, merk ik het wel bij vrienden werkzaam in de openbare praktijk. Ik denk dat met name de toenemende sociale druk en de toenemende verbondenheid c.q. beschikbaarheid (denk aan WhatsApp) ervoor zorgen dat de totale druk bij velen te groot wordt. Tegelijkertijd merk ik dat de sector hier hard mee bezig is en eigenlijk ook al was, al voordat de SVW zich hierover kritisch had geuit. Door met name de vastberadenheid van het bestuur van de NBA Young profs heb ik de hoop dat de problematiek omtrent de werkdruk wordt opgelost.’

Is de accountancy aantrekkelijk genoeg voor jongeren, hoe zou dat beter kunnen?

‘Dat vind ik twee goede vragen. Ik heb niet de illusie dat ik hét antwoord heb. Wel maak ik mij zorgen om de aantrekkelijkheid van het beroep. Ik kan mij zo voorstellen dat het als middelbare scholier steeds moeilijker wordt om te bepalen wat je wil gaan doen. Ik denk daarbij dat veel scholieren via Google gaan onderzoeken wat zij graag willen doen. Als je dat voor de accountancy doet, dan krijg je al snel veel negatieve berichten te zien. Dat vind ik zowel zorgelijk als jammer. Jammer omdat het naar mijn mening zo’n mooi en belangrijk beroep is, waar ook heel veel goed gaat. Wat deze vragen betreft is er overigens ook veel overlap met de Belastingdienst.

Ik denk dat het voor jongeren aantrekkelijker wordt als we met zijn allen ook meer de positieve kanten van het beroep belichten. Laten we het bijvoorbeeld ook hebben over de enorme ontwikkeling die je doormaakt, tijdens de opleiding tot accountant. Of de hoeveelheid controles die tot significant betere jaarrekeningen (en aangiften) hebben geleid. Dat soort berichten moeten we naar mijn mening ook delen, bijvoorbeeld op beroepskeuzedagen, maar ook op platformen zoals Accountancyvanmorgen.’

