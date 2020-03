‘Creatief zijn met de materie die in eerste instantie juist strak en star lijkt. Ik vind het een prachtige uitdaging om hierin inventief te zijn en oplossingen voor problemen te vinden’. Aan het woord is David Harreman, oprichter en eigenaar van Mejor Tax Compliance & Consultancy.

‘Veel mensen denken bij fiscaal recht dat alles al vaststaat en dat er niets meer mogelijk is. Een mening die wordt gedeeld door de belastingdienst, maar waar ik het per definitie niet mee eens ben. Natuurlijk moet je je houden aan bestaande wet- en regelgeving en soms is er slechts 1 oplossing mogelijk en houdt het op. Als je van te voren echter goed over dingen nadenkt, is er heel veel mogelijk. Je moet je alleen realiseren dat alles wat je als ondernemer doet of juist niet doet, een fiscale component heeft. Als je hier vooraf bij stilstaat, dan kun je nog aan bepaalde knoppen draaien waardoor het uiteindelijke resultaat gunstiger uitpakt.

Fiscale aangiftes verwerk ik al jaren naar volle tevredenheid met Fiscaal Gemak. Bij andere, grote opdrachtgevers gebruikten we de voorloper van deze software die later nog beter werd met het beschikbaar komen van de huidige versie. Dus toen ik in 2015 met mijn eigen kantoor begon, was de keuze voor aangiftesoftware snel gemaakt. Of je nu eenpitter bent of een groot kantoor, het is belangrijk dat de software die je inzet het werk in je praktijk optimaal ondersteunt’.

Eerst denken, dan doen

Om ervoor te zorgen dat zijn klanten eerst denken en dan doen, besteedt David veel aandacht aan toegankelijkheid en aan laagdrempelige communicatie. ‘Dat is wat ik miste bij grotere kantoren waar ik vroeger heb gewerkt. Klanten kunnen mij altijd bellen met een vraag. Sterker nog: ik heb liever dat ze me tien keer teveel bellen, dan één keer te weinig. Goed advies op het juiste moment kan een hoop problemen voorkomen. Het maakt niet uit wat je als ondernemer wilt doen, maar laten we even samen kijken naar wat de mogelijke consequenties zijn, vóór je concreet stappen gaat ondernemen.

Fiscaal Gemak werkt eigenlijk ook op die manier. Het zorgt er niet alleen voor dat je informatie goed invult, maar geeft waar nodig aan welke vervolgstappen of aanvullende informatie nodig zijn om het geheel volledig en correct te maken. De kwaliteit van je aangifte wordt voor een groot deel bepaald door de persoon die achter de knoppen zit, maar goede aangiftesoftware maakt het natuurlijk wel een stuk makkelijker.

Betere balans, zowel fiscaal als economisch

Als ik het hebt over het vinden van een betere balans voor mijn klanten, dan bedoel ik dat letterlijk en figuurlijk. De letterlijke balans, de balans in de jaarrekening, kun je optimaliseren door ervoor te zorgen dat alle leningen die erop staan zakelijk zijn, dat je oninbare vorderingen afwaardeert etc. Minstens zo belangrijk is de balans tussen fiscaal en het economisch denken.

Je ziet heel vaak dat ondernemers dingen doen vanuit fiscale optiek, met een fiscale drijfveer. Ik begin altijd met de vraag wat wil je en wat is het risicoprofiel van je onderneming om daarna pas te kijken naar de fiscale werkelijkheid. Een eenmanszaak bijvoorbeeld heeft op het eerste gezicht veel aantrekkelijke aftrekmogelijkheden. Dat is leuk en aardig behalve wanneer je een onderneming hebt waarbij je veel risico loopt. Want gaat het in dat geval mis, dan komen ze wel de sleutel van je huis halen en is een B.V. een rechtsvorm die veel beter past.

Mijn eigen werkbalans wordt voor een groot deel bepaald door het hebben van inzicht en het kunnen plannen van mijn activiteiten. Elke morgen start ik dan ook met het doornemen van de serviceberichten van aanslagen die Fiscaal Gemak voor me klaarzet. Hiermee zie ik bijvoorbeeld direct welke nieuwe aanslagen zijn opgelegd, wat voor ingediende bezwaarschriften heel belangrijk is. Daarnaast kun je door de goede weergave van de status van de uitstelregeling eenvoudig in de gaten houden of je elke maand voldoende aangiftes doet waarvoor je uitstel hebt aangevraagd, zodat je voldoet aan de hiervoor gestelde richtlijnen. Ook de mogelijkheid om aangiftes van te voren in te plannen in de periode dat ze gedaan moeten worden, maakt mijn leven weer een stukje makkelijker.

Prettig om in te werken én om naar te kijken

Fiscaal Gemak is heel gebruiksvriendelijke software waar je geen training voor nodig hebt om ermee aan de slag te kunnen. Als klanten bellen of mailen met vragen dan kun je de antwoorden snel terugvinden. Ook de lay-out van de rapporten is mooi. Ooit heb ik een keer met andere software gewerkt waar je een kopie van het aangiftebiljet voor je neus kreeg zoals dat op de website van de Belastingdienst staat. Dan is de opzet van documenten in Fiscaal Gemak toch echt een stuk aantrekkelijker om in te werken én om naar te kijken.

