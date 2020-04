Corona | In 1 keer uitstel betaling voor aanslagen IB, LH, btw en Vpb

Ondernemers kunnen automatisch in 1 keer uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Het gaat om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden vanwege de coronacrisis. Of het ook kan voor andere belastingaanslagen, is nu nog niet bekend.

Let op: blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot je een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kun je bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kan de Belastingdienst het verzoek niet in behandeling nemen. Online uitstel aanvragen

Je kunt bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier.

Met het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ vraag je automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Je logt in met je DigiD.

Als je dit formulier instuurt, legt de Belastingdienst voor al deze aanslagen de invordering direct stil voor een periode van 3 maanden. Je hoeft daarvoor verder niets te doen.

De fiscus verwerkt het verzoek zo snel mogelijk. Je mag de betaling van deze belastingaanslagen 3 maanden uitstellen.

Ook voor nieuwe belastingaanslagen

Als je in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen krijgt, geldt ook voor die nieuwe belastingaanslagen de bovenstaande termijn waarvoor de Belastingdienst de invordering stillegt. Je hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen.

Boetes

Het kan zijn dat je een boete krijgt als je de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaalt vanwege de coronacrisis. Dan draait de Belastingdienst deze boete automatisch terug. Vanaf welk moment dit gebeurt, is nu nog niet duidelijk.

Let op: je hoeft deze boete dus niet te betalen en je hoeft hiervoor ook geen bezwaarschrift te versturen.

Ontvangstbevestiging

De Belastingdienst stuurt je een schriftelijke ontvangstbevestiging van jouw verzoek. Omdat de fiscus veel aanvragen verwacht kan dit enige tijd duren.

Uitstel via brief

Je kunt ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Stuur daarvoor een brief aan de fiscus. In de brief vraag je om uitstel van betaling en geef je aan dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.

Stuur je verzoek om uitstel met motivering naar:

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen

De Belastingdienst behandelt het schriftelijk verzoek om uitstel van betaling op dezelfde manier als een online verzoek.

Meer dan 3 maanden?

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden te kort voor jou. Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Stuur daarvoor een brief naar de Belastingdienst.