socialdistancing voor accountants: 3 tips

Accountants hebben het nu drukker dan ooit. De piekdrukte is dit kwartaal al vroeg begonnen en in deze bijzondere tijden hebben ondernemers veel vragen. Hoe kan je in deze periode efficiënt en productief thuiswerken, en tegelijkertijd de ondernemer de aandacht en steun geven die hij verwacht?

In deze blog delen we 3 tips zodat jij doeltreffend kan blijven werken, ook in drukke tijden als deze.

Tip 1: Werk zoveel mogelijk digitaal

De meeste Nederlanders werken momenteel vanuit huis en gelukkig is dit door de technologische ontwikkelingen van tegenwoordig nu makkelijker dan ooit. Hierbij is online (samen) werken dan ook onmisbaar, zowel met collega’s als met je klanten. Vooral nu het niet mogelijk is om fysiek voor hen klaar te staan, kun je hen juist online optimaal blijven steunen en helpen.

Door de juiste technologie en software kunnen procesmatige en veelal handmatige werkzaamheden geautomatiseerd worden. Zo neemt de druk af voor het personeel en houden jullie ook meer tijd over voor andere belangrijke zaken.

De ondernemer vraagt vooral in deze tijden veel van jou als accountant. En jij wil natuurlijk zoveel mogelijk klaarstaan voor hen. Samenwerking is dan ook erg belangrijk. Zo voelt een ondernemer zich gesteund, en wordt het gemakkelijker dan ooit om de juiste vragen te stellen en relevante antwoorden te krijgen. Door alle communicatie, documenten en inzichten digitaal op één consistente plek te hebben, behoud jij altijd het overzicht en kan je snel schakelen met de ondernemer.

Wil je de eerste stappen zetten om jouw kantoor digitaal te transformeren? Lees dan onze Transformatie Guide voor accountantskantoren en ontdek de 5 bouwstenen van succesvol verandermanagement.

Tip 2: Stuur op compleetheid van de boekhouding

De compleetheid van de boekhouding is een gedeelde verantwoordelijkheid. Jij hebt daar input van de ondernemer voor nodig, en de ondernemer heeft jouw expertise nodig. Voor de ondernemer wil je het aanleverproces zo eenvoudig en snel mogelijk maken, zodat hij of zij niet veel tijd kwijt is aan de administratieve zaken en zich volledig kan focussen op de core business. Het is voor een ondernemer wellicht even wennen om de administratie constant bij te werken. Door hem hierin goed te begeleiden, kan dit binnen no time een gewoonte worden.

Door het constant bij zijn van de administratie verminder je de stress voor beide kanten. De ondernemer beschikt altijd over de laatste cijfers om de onderneming tijdig bij te sturen wanneer nodig. Door de compleetheid van de boekhouding kan hij ook in tijden van nood snel schakelen. En eventuele aanvragen bij de overheid snel in gang zetten.

Daarnaast krijg jij als accountant een constante stroom van facturen en wordt de drukte verspreid, zodat het voor jou gemakkelijker is om bij te zijn met de boekhouding. Ook hoef je niet meer achter de ondernemer aan te zitten om de boekhouding compleet te krijgen, doordat de ondernemer precies ziet welke documenten er nog ontbreken. Door vervolgens alleen te hoeven focussen op de pijnpunten binnen een administratie, heb je de administratie binnen no-time op orde.

Tip 3: Adviseer de ondernemer op basis van actuele cijfers

Vooral in deze periode waardeert de ondernemer proactief advies, gebaseerd op inzicht in de toekomst in plaats van data uit het verleden. Zo kan de ondernemer belangrijke beslissingen maken op basis van zijn huidige financiële situatie zonder dat er stuurinformatie ontbreekt.

De belangrijkste taak voor de accountant is dan ook het inzichtelijk maken van de (voor ondernemers) enorme berg aan cijfers. Door de opkomst van de technologie worden steeds meer primaire processen geautomatiseerd en moet de accountant zich gaan onderscheiden op basis van kwaliteit en betrokkenheid. De hoge automatiseringsgraad stelt jou als accountant in staat om maatwerk advies aan te bieden op een snelle en betaalbare manier.

Samen met de ondernemer kan je vervolgens dieper ingaan op de huidige situatie van de business, hierop voortborduren en eventuele acties ondernemen. Voor de ene ondernemer zal momenteel de prioriteit liggen op de financiële gezondheid van de business en het aanvragen van de juiste subsidies. Andere ondernemers zullen meer gericht zijn op de impact van de huidige situatie op de cashflow en kijken naar scenario’s om ook op langere termijn rendabel te blijven.

Bron: https://www.yuki.nl/nl/socialdistancing-voor-accountants-3-tips/

