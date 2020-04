Dekkingsgraden grote pensioenfondsen fors omlaag

De lage rente en de ontwikkelingen op de financiële markten als gevolg van de coronacrisis hebben een sterk drukkend effect gehad op de dekkingsgraden van pensioenfondsen in het eerste kwartaal van 2020. Dat laten de kwartaalcijfers zien die grote bedrijfstakpensioenfondsen vandaag publiceren.

De dekkingsgraden van vier van de vijf grootste pensioenfondsen zijn diep weggezakt en zitten rond of zelfs onder de 85 procent. Daarbij gaat het om PFZW, ABP, PME en PMT. Samen verloren die pensioenfondsen in de eerste drie maanden van dit jaar 77 miljard euro aan vermogen, ruim 8 procent van de 910 miljard die ze eind december nog in kas hadden.

Waar de langdurig lage rente al leidde tot hogere verplichtingen die een negatief effect hadden op de dekkingsgraad van pensioenfondsen, komen er nu ook aandelenverliezen op de beurzen bovenop. De economische onzekerheden zijn groot. De rente is beweeglijk en de aandelenbeurzen schommelen fors. Hoe snel de economie kan terugveren is nog onduidelijk. De pensioenfondsen zeggen de situatie nauwlettend in de gaten te houden en te kijken waar aanpassingen nodig zijn. Voor pensioenfondsen is echter vooral de lange termijn van belang.

Veel pensioenfondsen informeren hun deelnemers via hun websites over de gevolgen van de coronacrisis. Uitbetaling van pensioen blijft gewoon doorgaan, ook zijn er geen veranderingen voor nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen. Bij werktijdverkorting gaat de pensioenopbouw gewoon door. In de overbruggingsregeling van de overheid (NOW) kunnen ondernemers loonkosten inclusief pensioenpremies vergoed krijgen. Ondernemers die deze vergoeding hebben ontvangen krijgen van pensioenfondsen uitstel van premiebetalingen binnen de wettelijke betaaltermijnen.

Bron: Pensioenfederatie/NOS