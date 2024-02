CDA: Pensioenfondsen moeten uitleggen waarom ze niet in wapens investeren

De politiek heeft pensioenfondsen opgeroepen om meer te investeren in wapens. Maar die oproep is tot op heden genegeerd, blijkt uit onderzoek van BNR. Het CDA wil dat pensioenfondsen in de Tweede Kamer tekst en uitleg komen geven.

Een analyse van het belegd vermogen van de vijf grootste pensioenfondsen laat nauwelijks verschuivingen zien in hun investeringen in de wapenindustrie. Eind 2021, aan de vooravond van de oorlog in Oekraïne, hadden de fondsen voor zo’n 1,2 miljard aan aandelen in de grootste 100 defensiebedrijven in hun bezit. Volgens hun meest recent gegevens (oktober 2023) zijn die inmiddels zo’n 1,4 miljard waard, een stijging die in lijn ligt met de markt. De oproep van een ruime Kamermeerderheid om meer in defensiebedrijven te investeren (november 2022), hebben pensioenfondsen dus naast zich neergelegd.

ABP afwijzend

ABP, het grootste fonds van Nederland en de pensioenbeheerder van defensiepersoneel, reageert op radiozender BNR afwijzend. ‘Overheden die willen investeren in wapens zullen daarvoor orders moeten neerleggen bij wapenbedrijven’, aldus een woordvoerder. ‘Als overheden een financieringsbehoefte hebben, dan kunnen zij een staatsobligatie uitgeven waar pensioenfondsen ook in kunnen beleggen.’ ABP is wel ‘altijd bereid tot een gesprek’ en heeft dat ook aan het ministerie van Defensie laten weten.

Uitleg geven

CDA-kamerlid Derk Boswijk stelt dat pensioenfondsen baat hebben bij een stabiele en veilige wereldorde en dat de defensie-industrie daar een belangrijk onderdeel van uitmaakt. ‘Pensioenfondsen maken rendementen om onze pensioenen te kunnen betalen, maar zij kunnen dat rendement realiseren omdat wij in een veilige samenleving leven.’ Zonder een sterke defensie-industrie kan Nederland het Europese continent niet veilig houden en is Nederland voor het kopen van defensiemateriaal afhankelijk van twijfelachtige regimes, aldus Boswijk. Hij wil dat pensioenfondsen hun beleid in de Tweede Kamer komen toelichten.

Bron: BNR