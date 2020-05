Accountantskamer hervat zittingen

De Accountantskamer hervat haar zittingen vanaf 15 mei, met in achtneming van de voorschriften aangaande het coronavirus. Alle zittingen waren sinds eind maart met het oog op de toen genomen maatregelen afgelast.

De zittingen worden in verband met de beperkte beschikbaarheid van zittingzalen in de rechtbank Overijssel deels op een andere locatie gehouden: de locatie van Your Meeting aan de Dr. Van Deenweg 162 te Zwolle. ‘Uiteraard geldt dat partijen niet moeten deelnemen aan de zitting bij gezondheidsklachten. Conform de RIVM-instructies geldt dan: blijf thuis! De Accountantskamer zal in dat geval proberen die partij via Skype Business aan de zitting te laten deelnemen.’

De zittingen zijn niet toegankelijk voor publiek. De pers zal lootjes moeten trekken: de zittingsruimte is toegankelijk voor één journalist.