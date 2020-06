Ook compensatie zonder kinderopvangtoeslag?

Als meer duidelijkheid is over de groep ouders die de kinderopvang geheel zelf betalen, wordt bekeken of voor deze groep een vorm van tegemoetkoming wenselijk en mogelijk is.

Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken in antwoord op de vraag hoe mensen die kinderopvang geheel zelf betalen ook gecompenseerd zullen worden.

Het overgrote deel van de ouders waarvan de kinderen naar de opvang gaan, krijgen daarvoor een tegemoetkoming via de kinderopvangvangtoeslag. Deze groep ouders bedraagt ongeveer 570.000 huishoudens (850.000 kinderen).

Daarnaast is er nog een groep ouders die een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang krijgt via de gemeente. Deze groep ouders bedraagt ongeveer 50.000 kinderen.

Zonder vergoeding

Tot slot is er een groep ouders die geheel zonder vergoeding gebruik maakt van kinderopvang. Dit is een diverse groep, die niet in beeld is bij de overheid. Naar verwachting gaat het om enkele duizenden ouders die de kinderopvang volledig zelf betalen.

Er zullen ouders zijn die bewust gekozen hebben om geen gebruik te maken van kinderopvangtoeslag. Sommigen zullen een vergoeding krijgen van de werkgever.

Ook zal een deel geen tegemoetkoming krijgen, omdat zij niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke voorziening, zoals expats met een partner buiten de EU, eenverdieners, of ouders zonder baan en die ook geen erkend traject naar werk volgen.

Oudervereniging BOinK heeft een meldpunt openstaan om deze groep ouders beter in beeld te krijgen.

Compensatie

De vergoeding van de eigen bijdrage die ouders betalen voor een dienst die zij niet geleverd krijgen, is in hoog tempo opgezet. Het kabinet heeft daarbij gekozen voor een route die snelle uitbetaling mogelijk maakt. Ouders ontvangen een vergoeding die bij benadering compenseert voor de eigen bijdrage.

Om dit mogelijk te maken wordt uitgegaan van bestaande gegevens: de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen. Dit is mogelijk voor de groep ouders met kinderopvangtoeslag. Ouders die de kosten geheel zelf betalen komen niet in deze gegevens terug en zijn daarom niet in de tegemoetkomingsregeling opgenomen. Het kabinet heeft daarom bewust afgewogen de ouders met kinderopvangtoeslag alvast te informeren en nader terug te komen op de groep ouders die de kosten geheel zelf betalen.

Toch tegemoetkoming?

Het aantal mensen dat niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is niet in te schatten. Ouders kunnen namelijk zelf bewust afzien van een aanvraag, omdat zij niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen.

Op dit moment wordt geprobeerd meer zicht te krijgen op de groep ouders die de kinderopvang geheel zelf betalen. Als dat duidelijk is wordt bekeken of een eventuele tegemoetkoming voor deze groep haalbaar is.

Beantwoording Kamervragen over compensatie voor mensen die kinderopvang geheel zelf betalen