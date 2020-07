3 tips om je accountantskantoor te laten groeien zonder extra personeel

Jouw manier van werken is net zo uniek als jouw relatie met de klant. Hoe definieer je dan succes? Voor sommigen betekent succes de groei van winstgevendheid. Terwijl dit voor anderen het vinden van een goede werk/privé balans is. Maar wat als je beide kan doen?

Het aannemen van extra personeel is vaak het eerste wat te binnen schiet, maar dit is niet altijd de beste optie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de accountant steeds schaarser wordt en schaarser betekent per definitie duurder om ze te werven voor jouw kantoor. Gelukkig zijn er ook andere manieren om meer werk te kunnen doen, en dus meer omzet, zonder jezelf te begraven onder extra werk.

Standaardiseren

De eerste stap om je accountantskantoor te laten groeien is het standaardiseren van het interne proces. Een gemiddeld accountantskantoor werkt met verschillende boekhoudpakketten en softwareoplossingen. Dit betekent veel extra en verschillende handelingen voor het personeel. Inefficiëntie en een lage productiviteit zijn vaak het onvermijdelijke gevolg. Door alle administraties op dezelfde manier te gaan verwerken kan je gaan automatiseren. Dan vervalt er veel repeterend werk en is er veel meer ruimte voor specialistisch werk of nieuwe klanten.

Wordt de digitale CFO

Door het automatiseren van een deel van het boekhoudproces ben je minder tijd kwijt aan het boekhouden zelf. Dit geeft jou als accountant de ruimte om mee te kijken over de schouder van de ondernemer en echt van waarde te zijn. Je kan real-time volgen hoe het gaat, op tijd bijsturen, ingrijpen en adviseren. Hierdoor word je niet meer aan het einde van een kwartaal of boekjaar verrast met piekbelasting en schokkende cijfers. Ook ontstaat er meer ruimte voor proactieve dienstverlening en je kan echt sparren met de ondernemer over zijn bedrijf en de toekomst. Niemand zit tenslotte te wachten op alleen een administratie. Ondernemers willen iemand die ze verder helpt met hun bedrijf, eigenlijk een soort van digitale CFO die altijd online is en meekijkt.

Samenwerken

Om uiteindelijk je accountantskantoor te laten groeien en succesvol te zijn is de samenwerking met de ondernemer van essentieel belang. Ondanks dat de ondernemer best sneller zijn stukken wil aanleveren, moet het ook niet te ingewikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen fotograferen van een lunch bonnetje en die via een app kunnen versturen richting het boekhoudpakket. Het doel moet zijn het boekhoud traject voor de ondernemer terug te brengen naar simpele en eenvoudige handelingen.

Met het automatiseren van de boekhouding en het standaardiseren van het digitale proces creëer je een efficiënte backoffice. Met een efficiënte backoffice ben jij in staat om jouw dienstverlening uit te breiden zonder extra personeel. Welke zaken nog meer nodig zijn voor een efficiënte backoffice lees je in ons e-book: Accountancy nieuwe stijl: zo heb jij de backoffice op orde.

DOWNLOAD HET EBOOK!