Bentley is dé auto voor accountants

Wie toe is aan een nieuwe auto en zich nog moet oriënteren: denk eens aan een Bentley. Dat is volgens onderzoek van vergelijkingssite Compare the Market dé ultieme accountantsbak. Zelf geeft de beroepsgroep overigens een veel modaler type op als favoriete auto.

De site vroeg zich af of je op basis van iemand auto kunt zeggen welk beroep hij heeft. Voor 20 beroepen werd onderzocht welk model het meest populair was en welke beroepen je het meest kunt verwachten achter het stuur van een bepaald merk auto. Niet verwonderlijk bleken beroepsgroepen als ICT’ers (BMW, Ferrari, Jaguar, Tesla) en architecten (Audi, Rolls Royce) sterk vertegenwoordigd in de duurdere merken. Zie je een Mazda, dan is de kans het grootst dat de bestuurder bij een bank werkt. Een Fiat wordt het meest bestuurd door een kapper, leraren hebben een Citroën en een loodgieter rijdt Ford. Een Bentley heeft het vaakst een accountant als eigenaar/bestuurder, ontdekte de Britse site die verzekeringen vergelijkt.

En wat wíllen de verschillende beroepsbeoefenaren dan rijden? Daar scoren Bentley en Tesla beduidend lager. De absolute favoriet, dwars door de verschillende beroepsgroepen heen, is de Ford Fiesta. Ook bij accountants. Logisch, want dat scheelt in de nieuwwaarde toch al gauw twee ton.