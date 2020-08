Het is geen pretje om accountant zijn

Al is de kans volgens sommigen aanzienlijk dat er achter de voorruit van een Bentley een accountant te zien is, de kans dat zijn of haar gezicht op onweer staat is minstens zo groot. Volgens banenwebsite Careerbliss staat de beroepsgroep op 1 in de lijst van ‘meest ongelukkige beroepen’.

Op het Amerikaanse Careerbliss kunnen werknemers hun werkgever recenseren. Uit die gegevens destilleerde de site de meest en minst gelukkige banen. De meest gelukkige werknemer is – nog altijd op basis van wat Amerikanen invullen – de onderwijsassistent. Van dingen analyseren blijk je gelukkig te worden: de ‘QA-analist’, data-analist en systeemanalist staan alledrie in de top 10. Iets met ICT doet het ook goed: webdevelopers, softwareontwikkelaars en ICT-specialisten horen ook bij de tien beroepen met de grootste lach op het gezicht.

Caissière gelukkiger dan accountant

De accountant scoort het laagst op werkgeluk. Nog net wat minder ongelukkig zijn onder anderen de beveiligingsmedewerker, de caissière, de horecamedewerker en de verpleegkundige. Er is nog wel wat hoop te putten uit de belegenheid van het lijstje, dat door Manners.nl van internet werd geplukt: het onderzoek dateert al van twee jaar geleden. Careerbliss keek onder meer naar de waardering van de werkomgeving, de beloning, doorgroeimogelijkheden, bedrijfscultuur en de relatie met de leidinggevende. Of de auto ook een rol speelde, is niet bekend.

Grote accountantsbedrijven doen het helemaal niet slecht

Overigens bekeek dezelfde site eind vorig jaar wat de bedrijven met de meest gelukkige werknemers waren. Google stond toen op 1, maar Deloitte haalde de 10e plaats, nog voor klinkende namen als Samsung en Tesla. EY (22e) en PwC 938) haalden ook de top 50.