Juist in een omgeving waarin veel data worden gegenereerd, kan de accountant van grote waarde zijn om de klant te helpen duiding te geven aan de data, afwijkingen te detecteren en aanbevelingen te doen. Zeker nu, met COVID-19, is gebleken hoe belangrijk dit is. Door verschillende databronnen in één platform samen te laten komen, krijg je unieke mogelijkheden om inzichten te geven die domeinoverstijgend zijn. Door het combineren van data uit je boekhouding, fiscale software en loonadministratie krijg jij als accountant unieke inzichten over klanten om zo op maat advies te kunnen geven dat er echt toe doet. Zonder deze data en inzichten kan een accountant de ondernemer niet goed helpen om snel en gefundeerd beslissingen te nemen om het bestaan van de onderneming te waarborgen. Maar wat heeft een accountant daar voor nodig en waarom?

Verwachtingspatroon accountants

In 2019 heeft Unit4 Bedrijfssoftware veel klantenonderzoek gedaan waarbij honderden klanten zijn ondervraagd. Hierbij hebben we gekeken naar het segmenteren van de klanten, de dienstverlening en het verwachtingspatroon van de accountants. Uit deze rondgang bleek dat het voor accountants steeds lastiger is om te voldoen aan de vraag. Zeker met het aantal beschikbare accountants en de steeds groter wordende groep klanten.

Dat zette ons aan het denken; wanneer je zoveel klanten bedient, is het noodzakelijk dat je automatisering inzet in je werk en de data voor jou moet laten werken. We hebben veel ondernemers gebeld om meer inzichten te krijgen. Hoe kijken zij naar hun accountant, en wat missen zij nou eigenlijk? Een reactie die we veel kregen, was dat de ondernemers soms niet begrijpen waarom zij ‘zo veel’ voor hun accountants moeten betalen terwijl het werk dat zij aanleveren ‘een druk op de knop’ is.

Ik denk dat veel accountants deze feedback herkennen. Die perceptie willen we veranderen, want een accountant doet en kan zoveel meer betekenen voor de ondernemer.

De verbinding tussen accountant en ondernemer opzoeken

In de markt zie je de versnelling naar online, zeker nu het online werken een gemeengoed is geworden door corona. Er komt daardoor veel behoefte om die afstand met de klant als accountant te verkleinen. Om je toegevoegde waarde te tonen en beter te communiceren met je klanten als accountant, is het nodig om veel standaarddiensten te automatiseren en voor je te laten werken.

Met Accountancy Gemak kun je als accountant samen met je klanten online werken vanuit één dataset op één online platform voor het opstellen van de jaarrekening, het opstellen van de belastingaangiftes en deponeringen. Deze online oplossing voor accountancy brengt verschillende softwareoplossingen voor boekhouding, CRM, fiscaal, jaarrapportage, HR & salarisverwerking op één platform samen. Het is daarmee het enige online platform in de markt waarmee accountantskantoren ongekende efficiënte voordelen kunnen halen en daar ben ik enorm trots op.

De toegevoegde waarde laten zien

Heel veel administratie- en accountantskantoren werken met verschillende oplossingen waardoor de onderlinge samenwerking niet optimaal is. Vergelijk het met een bouwpakket: je kunt best een tafel maken van allemaal losse planken en schroeven en boutjes, maar het is veel simpeler, overzichtelijker en makkelijker als je een bouwpakket voor een tafel koopt (en néé, dat hoeft er niet eentje van een Zweedse meubelgigant te zijn).

Zo is het ook als je onze software niet gebruikt: door de verschillende datasets die op allerlei verschillende plekken staan (de losse boutjes, planken en moertjes), is er geen goed overzicht en kun je ook de interpretatie anders zien.

Daarbij is er ook een krapte op de markt waardoor accountants steeds meer werk krijgen. Door het gebruik van één bouwpakket, met andere woorden één platform en één proces in één dataset kan de accountant veel meer doen. Je hoeft geen tijd meer te besteden aan dubbel werk (of het zoeken van schroeven) en het doorvoeren van correcties (of je plank opnieuw vast timmeren). Je hebt niet alleen een enorme efficiëntieslag te pakken, maar het leuke is ook dat je voor je klanten ook echt het verschil kan maken door domeinoverstijgende inzichten te delen die meer vertellen dan alleen de cijfers.

Voordeel domeinoverstijgend inzicht

Het voordeel van domeinoverstijgend inzicht is dat je als accountant fiscale data kan combineren met financiële data waardoor je veel makkelijker en grafischer kan aangeven hoe een ondernemer zijn bruto marge ontwikkeld, maar ook hoe de loonkosten zich bijvoorbeeld ontwikkelen ten opzichte van die bruto marge. Doordat we onze software hebben laten ontwerpen door een designer, is het aantrekkelijk voor een ondernemer om naar te kijken. Hij ziet duidelijke weergaves van zijn cijfers, in plaats van ingewikkelde grafieken. Hierdoor voorkom je miscommunicatie tussen ondernemer en accountant. Zo kan de accountant om tafel (gemaakt uit dat bouwpakket) zitten met de ondernemer en hem realtime verrassen met slimme inzichten. En hem adviseren nú in te spelen op alle ontwikkelingen door corona in plaats van nu beslissingen te maken gebaseerd op cijfers uit 2019.

Door Joris van Leeuwen, CCO Unit4 Bedrijfssoftware