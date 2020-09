Naar de Hoge Raad om 85 cent

Een man uit Eindhoven vecht tot de Hoge Raad om een bedrag van 85 cent. De zaak draait om gemeentelijke belastingen en het al dan niet naar boven afronden van invorderingsrente.

85 cent te weinig

Fiscaal jurist Roel Wienen van RSM Accountants en Belastingadviseurs Venlo bracht dit weekend in Dagblad De Limburger de zaak onder de aandacht. Zijn er Nederlanders die drie rechtszaken willen voeren om 85 cent? Ja, ze bestaan, verzucht de fiscaal jurist. Eén zo’n Nederlander woont in Eindhoven. In 2015 kreeg hij een aanslag voor de gemeentelijke belastingen, waartegen hij bezwaar maakte. Omdat de gemeente hem geen uitstel van betaling verleende en de belasting te laat werd betaald, moest hij ook 4% invorderingsrente betalen.

Rente niet afgerond

Maar dan gebeurt het. Medio 2017 krijgt de man een brief dat de invorderingsrente verkeerd is berekend. Er zal € 31,15 op zijn rekening worden teruggestort. De Eindhovenaar is niet tevreden. Hij roept de hulp in van een expert. Die stelt vast dat de rente fout is berekend en sowieso naar boven had moet worden afgerond: geen € 31,15 maar € 32. De gemeente beoordeelt de klacht en concludeert dat de rente inderdaad verkeerd berekend is. De Eindhovenaar had maar € 16 terug moeten krijgen. Hij heeft dus € 15,15 te veel op zijn rekening gekregen. De gemeente besluit dat hij het te veel ontvangen bedrag mag houden.

Naar het Gerechtshof

Je zou verwachten dat iemand in zo’n geval zijn knopen telt, maar niet deze man uit Eindhoven. Hij vindt nog steeds dat het bedrag naar boven had moeten worden afgerond en dat hij dus 85 cent te weinig heeft gekregen. Hij stapt naar de rechter, die hem in het ongelijk stelt. De Eindhovenaar procedeert verder bij het Gerechtshof. Dat doet op 17 april 2020 uitspraak. Die komt tot de slotsom dat de herberekende invorderingsrente van de gemeente opnieuw fout is. Het gaat niet om 16 euro, maar om een bedrag tussen de 16 en 26 euro. Omdat de man als gevolg van zijn beroep niet benadeeld mag worden, mag hij die 31,15 euro houden, ook al heeft hij eigenlijk recht op minder. Om die reden wordt het bedrag niet afgerond naar 32 euro. De Eindhovenaar kan die 85 cent op zijn buik schrijven.

Absurde zaak

Een absurde zaak, zo vindt ook het Gerechtshof. Dat blijkt wel uit punt 4.7 van de beschikking: ‘Ten slotte hecht het Hof eraan op te merken het te betreuren dat belanghebbende deze zaak aan twee rechterlijke colleges heeft voorgelegd, terwijl de zaak gelet op het door ingestelde beroep inhoudelijk nog slechts draait om de vraag of haar € 31,15 aan invorderingsrente moet worden vergoed, zoals de Invorderingsambtenaar in eerste instantie heeft vastgesteld, of € 32, zoals belanghebbende voorstaat.’

Principes?

Is het een principekwestie? Of speelt op de achtergrond nog een ander belang? De Eindhovenaar krijgt van het Gerechtshof de wettelijke proceskostenvergoeding van 525 euro voor de twee procedures. Met dat geld kan hij de expert betalen die zijn belangen vertegenwoordigde en mogelijk houdt de Eindhovenaar er zelf dan ook nog een luttel bedrag aan over. Hij gaat naar de Hoge Raad. Wordt vervolgd dus.

Lees hier de volledige uitspraak.