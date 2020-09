Loket.nl lanceert betaling loonaangifte via iDEAL

In het nieuwe Loket.nl is het vanaf vandaag – 15 september – mogelijk om de betaling van de loonaangifte gemakkelijk via iDEAL te voldoen.

Elke ondernemer met personeel moet de loonaangifte maandelijks voldoen aan de Belastingdienst. Dit betekent behoorlijk wat administratieve handelingen waarbij nauwkeurigheid vereist is. Als een betaling niet op tijd of correct wordt voldaan staat daar een boete tegenover. Dat is verleden tijd met deze handige functionaliteit.

Net zoals online aankoop

Vanuit Loket.nl kun je maandelijks je loonaangifte betalen alsof je een online aankoop doet. Je klikt vanuit het loonaangiftebestand op ‘iDEAL betaling’ en selecteert je bank. Daarna verifieer je de betaling waarna deze direct wordt verwerkt. De betaalstatus (bevestiging van de betaling) is vervolgens ook meteen zichtbaar.

Samen met Belastingdienst

Deze handige functionaliteit is in samenwerking met de Belastingdienst gerealiseerd. Het Zeker-OnLine salaris keurmerk is hiervoor een vereiste. Loket.nl beschikt over dit keurmerk, dat hét bewijs van betrouwbaarheid is. Loket.nl is dan ook de eerste en enige salarisapplicatie waarmee de betaling van de loonaangifte een fluitje van een cent is.