Nihilaangifte meer dan 15 maanden – brief Belastingdienst volgt

Werkgevers die langer dan 15 maanden nihilaangiften loonheffingen hebben ingestuurd krijgen op 2 oktober een vragenbrief van de Belastingdienst, kondigt de fiscus aan. Bij een nihilaangifte zijn geen werknemersgegevens en geen bedragen ingevuld in de aangifte.

Als de werkgever al meer dan 15 maanden nihilaangiften heeft ingevuld, stuurt de fiscus binnenkort een brief. De Belastingdienst beoordeelt op basis van de antwoorden of de werkgever nog aangiften loonheffingen moet insturen en stuurt hierover binnen 8 weken een brief. In deze brief staat tot en met welk loontijdvak de Belastingdienst de loonaangiften wil blijven ontvangen als blijkt dat geen werknemers meer in dienst zijn.

Voorbeeldbrief nihilaangifte loonheffingen

Bron: Forum Salaris