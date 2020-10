Rijk zet Accountantsprotocol NOW 1 en accountantsverklaringen online

Het Accountantsprotocol NOW 1, dat minister Koolmees op 8 september aankondigde, is woensdag 7 oktober gepubliceerd. Tevens zijn standaard accountantsverklaringen online gekomen.

Accountantsprotocol

In zijn brief aan de Kamer af Koolmees al op hoofdlijnen aan wat de inhoud van het accountantsprotocol is. Hij kondigde aan op korte termijn met een uitvoerige uitwerking te komen. Dit is er nu. Het document telt 57 pagina’s en omschrijft nauwkeurige welke controle bij welke ondernemingen en subsidiebedragen gevraagd wordt. Ook zijn in tabellen de risico’s en de werkzaamheden van de accountant omschreven. Er zal een apart protocol komen voor NOW 2 en NOW 3.

Accountantsverklaringen

Op een aparte website zijn verklaringen te downloaden die horen bij een assurance rapport met beperkte mate van zekerheid en een assurance rapport met redelijke mate van zekerheid. Ook vindt u hier de verklaring die hoort bij een samenstellingsverklaring.

Download hier het Accountantsprotocol NOW 1 (7-10-2020).

Download hier de brief van Koolmees aan de Kamer (8-9-2020).