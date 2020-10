Belastingdienst beantwoordt vragen over uitstel belastingplicht

Naar aanleiding van vragen van leden heeft SRA de Belastingdienst om verduidelijking gevraagd van de versoepeling van het uitstellen van belastingen door de coronacrisis. De antwoorden staan nu op de SRA-website.

Vier vragen

De vragen gaan over verleend uitstel van belastingbetaling in relatie tot aanslagen die betaald moeten worden als de periode van uitstel is afgelopen. Ook geeft de Belastingdienst opheldering welke aanslagen (welke belastingen) er onder de eerste aanvraag van uitstel vallen en over de grens van € 20.000 die belangrijk is omdat daarboven een derdenverklaring nodig is. Een andere vraag gaat over het scenario als– na een verlengingsaanvraag van uitstel van belastingen van meer dan € 20.000 – de Belastingdienst de liquiditeitsprognose afkeurt. Wat dan te doen? Tot slot wil een SRA-lid weten waarom sommige belastingplichtigen een brief hebben ontvangen over uitstel en andere zijn gebeld. Waarin zit het onderscheid?

Hier leest u de vragen en de antwoorden.