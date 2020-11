‘Deloitte misleid bij grootschalige beursfraude InnoConcepts’

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tot drie jaar en twee ontnemingsvorderingen van in totaal 4,9 miljoen euro geëist vanwege omvangrijke beursfraude bij het inmiddels failliete InnoConcepts. Dat bedrijf kocht aanvankelijk uitvindingen van particulieren om ze marktrijp te maken. Zoals de Lifehammer, waarmee in noodgevallen de autoruit stuk kan worden geslagen. Later richtte InnoConcepts zich op het vermarkten van nieuwe technologieën. Het beursfonds raakte echter in de financiële problemen en ging in december 2010 failliet.

‘Deloitte vals voorgelicht’

Het OM verwijt drie verdachte voormalige bestuurders deelname aan een criminele organisatie, bedrog met de jaarcijfers en valsheid in geschrifte. Het OM is van mening dat de mannen, twee toenmalige Innoconcepts N.V. beleidsbepalers van 70 en 66 jaar en de 61-jarige financiële man van Innoconcepts N.V., deel uitmaakten van een organisatie die als oogmerk het plegen van misdrijven had. Zo zouden er in de zaak onware balansen en onware winst- en verliesrekeningen opzettelijk openbaar zijn gemaakt. Daarnaast zou er ook gebruik zijn gemaakt van vals opgemaakte Letters of Representation, waarmee controlerend accountant Deloitte vals voorgelicht zou zijn. Het ging om de periode 1 januari 2005 tot en met 31 augustus 2009.

Vergelijking met Wirecard

De FIOD heeft naar aanleiding van aangiften door de voormalige algemeen directeur en leden van de Raad van Commissarissen van het beursfonds, de AFM en de VEB een omvangrijk onderzoek ingesteld. Uit dat onderzoek is volgens het OM gebleken dat er sprake was van een crimineel samenwerkingsverband. Op de zitting vergeleek de officier van justitie de zaak met het lopende Wirecard-onderzoek in Duitsland: “Ook in de zaak van InnoConcepts hebben de verdachten de controlerend accountant misleid met onjuiste saldobevestigingen en veel informatie voor de accountant verzwegen. Daarnaast publiceerde het bedrijf publiceerde stelselmatig onjuiste cijfers en persberichten, fingeerde transacties, stelde stelmatig cijfers op die geen getrouw beeld gaven de omzet, winst, activa en eigen vermogen.”

Meer dan 100 miljoen euro schade

De schade door deze fraude en het onterecht handhaven van de beursnotering van het aandeel InnoConcepts op Euronext is volgens het OM enorm. De officier van justitie haalde op de zitting communicatie tussen de verdachten uit 2007 aan waarin zij volgens hem zelf al schrijven dat ze meer dan 100 miljoen euro hebben verbrand. “De schade voor beleggers, financiers en handelscrediteuren in de faillissementen van InnoConcepts en haar deelnemingen kan niet precies worden vastgesteld maar overschrijdt de 100 miljoen euro ruimschoots. Dat is het bedrag dat de heren zelf noemen in 2007, toen ze zijn gestopt met tellen”, aldus de officier. Volgens hem is de werkelijke schade vermoedelijk veel hoger.

Celstraffen geëist

Tegen de twee bestuurders en leiders van het criminele samenwerkingsverband en beleidsbepalers, eiste het OM tegen de 70-jarige man 36 maanden en tegen de 66-jarige man 30 maanden. Ook hoorden zij een ontnemingsvordering van respectievelijk 3.430.000 en 1470.000 tegen zich eisen. In de zaak van de financiële man heeft het OM een gevangenisstraf van achttien maanden gevorderd.

OM/AV