Verkeerde teksten in naheffingsaanslag loonheffing

Door een technische fout hebben sommige ondernemingen een naheffingsaanslag loonheffing ontvangen waarin onjuiste teksten staan over het betalen van een boete, meldt de Belastingdienst.

Het gaat om bedrijven die dit jaar over een of meer tijdvakken geen aangifte hebben gedaan voor de loonheffingen en die ook niet betaald hebben. Als ze sinds februari van dit jaar een naheffingsaanslag loonheffingen hebben ontvangen, staan er door een technische fout onjuiste teksten in: ‘U krijgt deze naheffingsaanslag, omdat wij uw aangifte loonheffingen over tot en met niet hebben ontvangen. Doe deze aangifte alsnog zo snel mogelijk. U hebt de loonheffingen wel betaald’, vermeldt de brief. ‘Omdat wij geen aangifte hebben ontvangen, hebben wij het bedrag van de loonheffingen hieronder geschat. Onze schatting is gelijk aan uw betaling. U hoeft daarom alleen de boete te betalen.’

Geen boete betalen

Maar op de datum van de naheffingsaanslag waren de loonheffingen niet (volledig) betaald. ‘U hoeft geen boete te betalen. Vanwege de coronacrisis leggen wij tijdelijk geen boetes op als u geen aangifte loonheffingen doet’, laat de fiscus weten. Die vraagt wel om zo snel mogelijk alsnog aangifte loonheffingen te doen. ‘Nadat wij uw aangifte hebben ontvangen, rekenen wij uit hoeveel u moet betalen. Hebt u intussen al (een deel van) het bedrag betaald dat u aan loonheffingen moest betalen? Dan verrekenen wij dat bedrag met het bedrag dat u volgens ons moet betalen. Als u teveel hebt betaald, krijgt u dat terug.’

In nieuwe naheffingsaanslagen komen de juiste teksten te staan.