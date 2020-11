AVG: commercieel belang sluit gerechtvaardigd belang bij verwerking persoonsgegevens niet uit

VoetbalTV hoeft van de Rechtbank Midden-Nederland een boete van €575.000 van de Autoriteit Persoonsgegevens niet te betalen. Dat het medium een commercieel belang heeft bij het opnemen en uitzenden van amateurwedstrijden betekent niet zonder meer dat VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang kan hebben om persoonsgegevens te verwerken zoals bedoeld in de AVG.

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2020:5111

Videoregistraties amateurvoetbal

VoetbalTV maakte sinds 2018 in opdracht van amateurvoetbalclubs videoregistraties van wedstrijden. Daarnaast was het ook een sociaal platform waar de ruim 500.000 gebruikers wedstrijden terug konden kijken, analyseren en delen met anderen. Ook konden trainers gebruik maken van een analysetool. Het platform is in september 2020 failliet verklaard.

Commercieel belang

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft VoetbalTV in november 2019 een boete opgelegd van € 575.000, omdat het platform door de opnames inbreuk maakt op de privacy van een groot aantal betrokkenen, onder wie veel minderjarige voetballers. Om deze opnames te mogen verzamelen en verspreiden, is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming een gerechtvaardigd belang nodig. Dat heeft VoetbalTV niet, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. VoetbalTV heeft alleen een commercieel belang bij het maken en uitzenden van de beelden en dat is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens onvoldoende.

Verdediging VoetbalTV

VoetbalTV is het daar niet mee eens. Volgens hen is er zeker een commercieel belang, maar gaat het doel van het platform verder dan dat. Het verspreiden van de beelden heeft ook een journalistieke en informatieve invalshoek en maakt de sport beschikbaar voor een bredere doelgroep. Het hebben van een commercieel belang sluit volgens de AVG een gerechtvaardigd belang niet uit, zo stelt VoetbalTV.

Commercieel belang en gerechtvaardigd belang

De rechtbank gaat niet mee in het standpunt van VoetbalTV dat de beelden ook journalistieke waarde hebben. Daar hebben de wedstrijden simpelweg te weinig nieuwswaarde voor. Wel is de rechtbank van oordeel dat het hebben van een commercieel belang het gerechtvaardigd belang niet in de weg hoeft te staan. Het is volgens de rechtbank aan de Autoriteit Persoonsgegevens om verder onderzoek te doen naar alle belangen van VoetbalTV, en deze af te wegen tegen de schending van de privacy van betrokkenen. Dat is nu nog niet gebeurd, en de Autoriteit Persoonsgegevens had de boete daarom ook niet mogen uitreiken.