Inschrijfverplichting KvK niet strijdig met Europees recht

De eis dat uitzendbureaus zich moeten inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is niet in strijd met het Europees recht, heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag geoordeeld. Het algemeen belang van bescherming van werknemers en het bestrijden van fraude weegt naar het oordeel van het CRvB zwaarder dan de beperking op het vrij verrichten van diensten die de registratieplicht met zich meebrengt.

Om misbruik van en met uitzendkrachten tegen te gaan, is in de wet opgenomen dat uitzendbureaus zich moeten inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als die inschrijving er niet is, kunnen zowel het uitzendbureau als de werkgever die gebruik maakt van dat uitzendbureau een boete krijgen.

Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2020:2871

Pools uitzendbureau

In de zaak ging het om een werkgever die werknemers in dienst had via een Pools uitzendbureau. Het Poolse uitzendbureau was niet ingeschreven in het handelsregister en de werkgever kreeg daarom een boete opgelegd. De werkgever is van mening dat de verplichting van het Poolse uitzendbureau om zich in het Nederlandse handelsregister in te schrijven, een beperking vormt van het vrij verrichten van diensten en daarom in strijd is met het Europees recht.

Beperking, maar algemeen belang weegt zwaarder

De inschrijfverplichting in het Nederlandse handelsregister maakt het voor uitzendbureaus in andere lidstaten minder aantrekkelijk om in Nederland hun diensten aan te bieden. En het verbod om werknemers in te huren via buitenlandse uitzendbureaus die niet in Nederland zijn ingeschreven, belemmert werkgevers om van die uitzendbureaus gebruik te maken. Deze registratieplicht en het verbod vormen dan ook inderdaad beperkingen op het vrij verrichten van diensten.

Toch is dit niet in strijd met het Europees recht, oordeelt de CRvB. Het algemeen belang van bescherming van werknemers en het bestrijden van fraude weegt namelijk zwaarder. Bovendien gaat het om een kosteloze eenmalige registratie die volledig online kan plaatsvinden. Een werkgever kan op eenvoudige wijze controleren of een uitzendbureau geregistreerd is in het Nederlandse Handelsregister.