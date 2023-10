Vooral bedrijven in horeca en bouw stoppen ermee

Volgens de Kamer van Koophandel keert het tij bij ondernemers: in het derde kwartaal van dit jaar waren er ruim 64.000 startende ondernemingen, 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal bedrijven dat er mee stopte, is tegelijk met zo’n 7 procent gestegen. Vooral in de horeca, de bouw en de zorg groeit het aantal stoppers.

In totaal gooiden ruim 29.000 ondernemingen het bijltje erbij neer. Er zijn dus nog steeds meer starters dan stoppers, erkent Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht. ‘De combinatie van een toename van het aantal stoppers en faillissementen, en afname van het aantal starters laat wel een duidelijke trendbreuk zien. De toename van het aantal faillissementen werd al lang verwacht, maar is nog steeds onder het niveau van voor corona.’

Alleen in uiterste noorden en zuiden meer starters

Qua aantal starters per duizend vestigingen is er vooral een toename waarneembaar in de sectoren detailhandel, ICT en media en persoonlijke dienstverlening. Een toename van het aantal stoppers per duizend vestigingen is vooral te zien in de horeca, de bouw, de zorg en de groothandel. ‘Over heel Nederland bekeken nam alleen in Groningen en Limburg het aantal starters toe, in de rest van de provincies was per 10.000 inwoners een afname ten opzichte van het derde kwartaal in 2022 te zien.’

Faillissementen: detailhandel grootste groei

Met 832 faillissementen gingen er beduidend meer bedrijven op de fles dan in het derde kwartaal van 2021 (441), maar het aantal faillissementen blijft in historisch perspectief relatief laag.

De KvK kan nog niet zien hoe het staat met de eindstand in het aantal bedrijven dat coronaschulden terugbetaalt of een regeling heeft afgesproken. ‘Wel zien we de grootste toename van het aantal faillissementen in de detailhandel, een sector waar ook veel gebruik is gemaakt van coronasteunmaatregelen.’