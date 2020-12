Minuren door corona voor risico werkgever?

Mag de werkgever aan werknemers vragen om minuren in te lopen die zijn ontstaan in coronatijd?

Minuren die zijn ontstaan als gevolg van corona zijn in principe het risico van de werkgever. Als er aan het einde van het kalenderjaar nog van deze minuren staan, moet de werkgever deze kwijtschelden. Belangrijk hierbij is dat de werknemer zich beschikbaar heeft gehouden volgens het contract voor werk in de tijd dat de werkzaamheden wegvielen wegens corona. Dat laat vakbond FNV weten.

Het gaat om twee situaties:

De werknemer heeft door corona voor minder uren werk gekregen dan het aantal uren in het vastgestelde dienstrooster.

In dit geval zijn geen minuren ontstaan en hoeft de werknemer dus ook geen minuren in te halen. Ook is het niet mogelijk om plusuren uit een eerdere periode te verrekenen; er zijn immers geen minuren ontstaan. De werknemer is voor minder uren ingeroosterd dan de contractuele arbeidsduur door corona (of andere oorzaken) en de werkgever vraagt nu om deze minuren in te halen.

De werkgever mag in overleg met de werknemer bespreken of hij/zij uren kan inlopen. Dit (overleg) kan de werknemer niet weigeren.

Advies van de FNV aan de werknemer is eerst met de werkgever te bespreken of de berekening van de minuren juist is en gemotiveerd aangeven wat de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden zijn.

Aandachtspunten

Bij het overleg over het inlopen van minuren moet gekeken worden naar: