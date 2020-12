Nieuwe regels belastingrente bij erfbelasting vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt in sommige gevallen weer belastingrente over de erfbelasting berekend, meldt de Belastingdienst. Wel komt er vanaf die datum een versoepeling van de regels, waardoor er geen belastingrente meer wordt berekend bij aangiften die op tijd en in één keer goed zijn ingediend.

Tijdelijk helemaal geen belastingrente

Vanwege achterstanden in de verwerking van aangiften erfbelasting berekende de Belastingdienst tijdelijk geen belastingrente over de erfbelasting. Voor overlijdens van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 berekent de fiscus geen belastingrente. Omdat inmiddels het normale verwerkingsritme van de aangiften erfbelasting inmiddels weer bereikt is wordt er weer belastingrente berekend voor overlijdens vanaf 1 januari 2021, meldt de Belastingdienst.

Op tijd aangifte en in 1 keer goed? Geen rente

Dat geldt vanwege een versoepeling wel alleen nog voor aangiften erfbelasting die niet op tijd of niet correct worden ingediend. Er hoeft voortaan géén belastingrente meer te worden betaald als de aangifte binnen 8 maanden na de overlijdensdatum bij de Belastingdienst binnen is en in één keer goed is ingediend. De Belastingdienst berekent ook geen belastingrente meer als er binnen die 8 maanden een voorlopige aanslag erfbelasting is aangevraagd.

In januari 2021 wordt de website van de Belastingdienst aangepast aan de nieuwe regels.