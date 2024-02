Blunder bij fiscus: erfbelasting betalen voor een onbekende

Gerommel met BSN-nummers leidt bij de Belastingdienst tot pijnlijke blunders. Zo werd een vrouw uit Grave gemaand erfbelasting te betalen voor iemand die ze totaal niet kende. De fiscus verbiedt ambtenaren te ‘copypasten’ maar het blijft mis gaan.

Het geknoei met BSN-nummers heeft inmiddels geresulteerd in de melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan ambtenaren van de dienst is voorgeschreven om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot ‘kopiëren en plakken’ van een BSN. Dat gebeurt soms toch. En daardoor kunnen de persoonlijke burgerservicenummers bij derden terechtkomen, zoals bij de vrouw in Grave. Zij moest erfbelasting betalen voor iemand die ze niet kende, laat staan dat die persoon familie was.

180.000 overlijdens

Elk jaar krijgt de Belastingdienst zo’n 180.000 overlijdensmeldingen. Dan is het nodig een BSN-nummer meerdere malen handmatig in te voeren. Dan is het verleidelijk om de lange burgerservicenummers te knippen en plakken. De fiscus heeft ambtenaren verboden dit te doen. Maar medewerkers houden zich niet altijd aan het verbod. Hierdoor kan het gebeuren dat een verkeerd BSN gebruikt wordt in een nalatenschap. Hoe vaak dat gebeurt, weet de Belastingdienst niet omdat deze gegevens niet worden bijgehouden, zo meldt het Brabants Dagblad.

Bron: Brabants Dagblad