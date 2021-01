Slachtoffer Admipunt heeft weer hoop geld terug te zien

Administratiekantoor Admipunt lichtte een groot aantal verenigingen van eigenaren voor meer dan vijf ton op. Eén van die vve’s denkt nu geld terug te kunnen krijgen.

Vlotte gozer

Hij was een graag geziene Vlaardinger met een vlotte babbel, gemeenteraadslid met wethoudersambitie. De vijftiger Reinald D leek het goed voor elkaar te hebben. Met zijn administratiekantoor Admipunt verdiende hij een degelijke boterham. Maar in 2017 kwam de val. Reinald D en zijn vrouw bleken de boel te hebben opgelicht.

Gaten dichten

Admipunt verzorgde de administratie van 48 vve’s. Toen het kantoor door een niet betalende klant in problemen raakte, ontstond het idee geld van de rekeningen van vve’s te ‘lenen’, om daarmee gaten te dichten. Dat geld zou uiteindelijk weer netjes worden teruggestort. Maar de problemen stapelden zich alleen maar op en de gaten werden steeds groter. Vier jaar lang verduisterden D. en R. in totaal zo’n 5 ton van dertien vve’s. Grootste slachtoffer was de mr. Kesperweg in Vlaardingen, die voor 180.050 euro werd getild. Alleen de vordering van vve De Watertoren in Schiedam werd in 2018 toegewezen. Dat betekent dat het echtpaar deze bewoners 75.000 euro aan materiële schade moet terugbetalen. Reinald D werd, samen met zijn vrouw, veroordeeld tot een taakstraf en een beroepsverbod van vijf jaar. Veel kans dat zij iets van hun schuld zouden terugbetalen, leek er niet te zijn. Reinald D was failliet verklaard en zijn vrouw leefde van een uitkering.

Loterij winnen

Maar er is weer hoop voor De Watertoren. De advocaat en deurwaarder van de vve heeft afspraken gemaakt met de echtgenote van Reinald D. Of dit papier ook werkelijk iets waard is, moet nog blijken. Op de vraag van de rechter hoe zij haar schuld dacht te gaan aflossen, antwoordde de echtgenote eerder dat zij hoopte de staatsloterij te winnen.