Kabinet zet topambtenaar op onderzoek brievenbusfirma’s

Topambtenaar Bernard ter Haar gaat leiding geven aan een commissie die onderzoek doet en zal adviseren over de aanpak van brievenbusfirma’s in Nederland.

Dat heeft de regering bekendgemaakt. Ter Haar is ook al voorzitter van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het instellen van de commissie die de zogeheten doorstroomvennootschappen onder de loep gaat nemen. ‘Het kabinet heeft de afgelopen jaren veel verschillende maatregelen tegen belastingontwijking genomen. Een aantal adviezen van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals, ook onder voorzitterschap van Ter Haar, zijn daarnaast direct opgevolgd. De commissie die onderzoek gaat doen naar doorstroomvennootschappen is een vervolg hierop.’

Doel: fiscale en niet-fiscale beleidsopties

Ter Haar is gepokt en gemazeld als ambtenaar en was onder anderen directeur Financiële Markten en plaatsvervangend thesaurier-generaal op het ministerie van Financiën tijdens de kredietcrisis. De commissie gaat onder zijn leiding antwoorden zoeken op vragen als hoeveel belasting doorstroomvennootschappen in Nederland afdragen en hoe dit in verhouding staat tot hun bijdrage aan de reële economie. ‘Ook zal worden gekeken welke invloed nieuw recent ingevoerde maatregelen zoals de bronbelasting op renten en royalty’s en de aanscherpingen op de Wet toezicht trustkantoren hebben.’

De commissie moet met fiscale en niet-fiscale beleidsopties komen die ongewenst gebruik van doorstroomvennootschappen kunnen bestrijden. ‘Doel is dat de voorstellen van de commissie kunnen worden meegenomen in de volgende kabinetsperiode.’

Zevenkoppige commissie

De commissie bestaat uit externe experts en één interne expert van de Belastingdienst. In de commissie zitten naast Bernard ter Haar Martin Bergwerff, Brigitte Unger, Pieter Moore, Francis Weyzig, Anja de Haan en Henk Vording.