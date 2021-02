Ongekende omzetkrimp in de non-foodsector

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben geleid tot een ongekende krimp van de omzet in de non-foodsector, constateert het CBS. De omzet van de winkels in non-food kromp in januari met liefst 37,7 procent.

De foodsector realiseerde juist meer omzet dan een jaar eerder, waardoor de detailhandel als geheel in januari 5,9 procent minder omzette dan in januari 2020. Het totale verkoopvolume was 8 procent lager, online werd juist ruim 92 procent meer omgezet door de detailhandel.

Non-foodsector

De omzetdaling van 37,7 procent bij winkels in non-food is de grootste koopdaggecorrigeerde omzetdaling sinds het begin van de CBS-publicaties in januari 2005. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 39,3 procent lager dan een jaar eerder.

Binnen de non-foodsector was het beeld uiteenlopend. Voor de winkels in kleding en de winkels in schoenen en lederwaren daalde de omzet met meer dan 50 procent. Ook winkels in recreatieartikelen, winkels in meubels en woninginrichting en winkels in consumentenelektronica raakten een derde tot de helft van de omzet kwijt. Voor veel winkelbedrijven was het online kanaal de enige mogelijkheid om nog omzet te behalen in januari. Drogisterijen hebben in januari juist ruim 4 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Winkels in voedingsmiddelen

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in januari 8,6 procent meer omgezet dan in januari 2020. Het verkoopvolume groeide met 7,3 procent. De omzet van de supermarkten lag 9,7 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van speciaalzaken bleef nagenoeg gelijk in vergelijking met een jaar eerder.

Online omzet 92,1 procent hoger

De online omzet was in januari 92,1 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Sinds het begin van de publicatie van de internetverkopen in januari 2014 is de groei niet zo sterk geweest. Dat geldt zowel voor de webwinkels als de multi-channelers. Webwinkels (als hoofdactiviteit verkoop via internet) hebben 65,9 procent meer omgezet. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet normaal gesproken een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met 128,7 procent.

Bron: CBS