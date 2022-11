Onderzoek detailhandel: alleen de tabaks- en doe-het-zelfzaak draaien nog winst in 2024

De hoge energielasten, hogere huurkosten en stijgende kosten voor personeel zullen de komende jaren zwaar drukken op het bedrijfsresultaat van ondernemers in de detailhandel. Dat concludeert Panteia uit een onderzoek in opdracht van de branche. Behalve tabaks- en gemakszaken (3%) en kleinere doe-het-zelf-zaken (2%) draait niemand een positief bedrijfsresultaat in 2024.

Het onderzoeksbureau verwacht dat slechts vier van de zestien onderzochte branches aan een verlies ontkomen. Kleinere woonwinkels en drogisterijen/parfumerieën kom naar verwachting uit op een bedrijfsresultaat van 0%. Grote verliezen worden voorspeld voor bakkers (-18%), winkels in huishoudelijke artikelen (-21%) en de grotere modezaken (-16%). ‘Er is dan ook een situatie aanstaande waarin de kosten voor veel ondernemers hoger zullen zijn dan de inkomsten. Maar door de verwachte koopkrachtdaling bij consumenten kunnen ondernemers die kosten moeilijk doorrekenen in hun verkoopprijzen. Bovendien is het bedrijfsresultaat voor veel ondernemers meteen hun inkomen. Dat betekent dat zij bij een negatief bedrijfsresultaat moeten interen op hun eigen spaargeld’, aldus brancheorganisatie INretail.

Leefbaarheid onder druk

Die vindt dat het kabinet maatregelen moet treffen. ‘Niet alleen voor de ondernemers zelf, ook de werkgelegenheid en de leefbaarheid van stads- en dorpskernen zullen lijden onder de problemen in de detailhandel.’ INretail wil dat het kabinet afziet van het voornemen om het wettelijk minimumloon te verhogen op basis van een 36-urige werkweek. ‘Door die maatregel zullen de loonkosten voor veel ondernemers toenemen met zo’n 21%. Die stijging leidt tot grote risico’s voor de arbeidsmarkt.’ Ook de hoge huurkosten moeten worden aangepakt door de maximale huurverhoging op 5% te stellen. Anderzijds moet de tegemoetkoming in de energiekosten ruimer worden ingezet, vindt INretail.’Opvallend is volgens de onderzoekers dat de huisvestingskosten voor een groot aantal branches zoveel toenemen dat ze wat betreft omvang de personeelskosten benaderen. Daarbij zorgen de energiekosten voor de grootste stijging van de huisvestigingskosten met zo’n 300 tot 400% in 2022.’

Het onderzoeksrapport is hier te lezen