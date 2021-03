PEILSTOK | Trend 6: Schaarste aan talent blijft bepalend

Online samenwerken is invloedrijke factor

Een andere invloedrijke factor is het online samenwerken. Bijna 60 procent van de deelnemers verwacht ook dit jaar een blijvende invloed op hun beroep. In de markt valt het bij veel kantoren op dat de inzet van digitale middelen de productiviteit heeft doen toenemen.

Opvallend is dat een minderheid (bijna 40 procent) een grote invloed op hun beroep verwachten van het economische klimaat. Een naderende periode van toenemende werkloosheid baart accountants weinig zorgen. Slechts 8 procent van de deelnemende accountants en administrateurs verwacht een grote invloed van stijgende werkloosheid op hun beroepsuitoefening.

Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021

De Accountancy Vanmorgen Peilstok is in januari 2021 gehouden. Aan de enquête deden 156 respondenten mee, uit zowel accountants- als administratiekantoren.