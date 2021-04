Monica Swalef gaat pensioenadviestak KPMG leiden

Monica Swalef wordt per 4 juni de nieuwe Head of Pensions Advisory bij KPMG. Ze wordt tevens partner.

In de afgelopen 21 jaar was Swalef (1968) managing partner van haar eigen advies- en opleidingsbureau. ‘Samen met haar team heeft ze vele werkgevers, pensioenfondsen en ondernemingsraden geadviseerd en opgeleid op het vlak van strategische, governance-, pensioenjuridische en communicatievraagstukken.’ Vanaf 1993 tot 2000 werkte Swalef als senior pensioenadviseur bij verzekeraar de Amersfoortse. In een van haar nevenfuncties was Swalef eerder vice-voorzitter van de Kring van Pensioen Specialisten (KPS). Ze schreef ook het boek ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen’ en is mede-initiatiefnemer van het kinderboek ‘Niels en het geldmysterie’.

Pensioenakkoord

De uitrol van het nieuwe pensioenakkoord is een van de redenen om Swalef aan te trekken, zegt Jeroen Ruepert. Hij is verantwoordelijk voor de sector Asset Management, waar het Pensions Advisory-team deel van uitmaakt. ‘Dat vraagt om investeringen in gedegen expertise en ervaring voor uitbouw van onze pensioenpraktijk. Monica is een autoriteit in de pensioenwereld. Bovendien een verbinder en ondernemer met enorm veel energie.’

De pensioenadviespraktijk van KPMG is integraal onderdeel van het sectorteam dat actief is voor pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en vermogensbeheerders.