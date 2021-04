Crisis bij Belastingdienst om compensatieregeling ouders

De compensatie van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire leidt tot een crisis bij de Belastingdienst. De zogeheten Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) krijgt het niet voor elkaar om ouders voor 1 mei de toegezegde 30.000 euro compensatie te geven. Dat schrijft dagblad Trouw.

Binnen UHT zou grote onvrede heersen over de zogeheten Catshuisregeling, het besluit van het kabinet eind vorig jaar om gedupeerde ouders voor 1 mei alvast 30.000 euro te betalen. De afgelopen maanden heeft vrijwel al het werk stilgelegen om dit ‘politieke prestigeproject’ op tijd te halen. Inmiddels is duidelijk dat bijna de helft van de 24.500 gedupeerden die zich voor 15 februari van dit jaar hadden aangemeld, daar volgens de Belastingdienst vooralsnog geen recht op heeft. Ook ouders die eerder te horen kregen dat zij in aanmerking zouden komen, worden nu afgewezen. Tegelijkertijd vreest het personeel ook dat mensen 30.000 euro krijgen terwijl zij daar helemaal geen recht op hebben.

Opgebrand

De werkdruk is vanwege de Catshuisregeling zo hoog opgelopen dat veel personeel vertrekt. Vooral zogeheten persoonlijk zaakbehandelaars, die het rechtstreekse aanspreekpunt zijn voor gedupeerde ouders, gooien het bijltje erbij neer. Zij voelen zich niet gehoord binnen de organisatie, omdat de leiding alles op alles zet om de politieke belofte van de Catshuisregeling na te komen. (Ex-)werknemers stellen dat mensen massaal vertrekken uit frustratie of omdat zij totaal opgebrand raken doordat er niet naar hen geluisterd wordt. Andere dienstonderdelen van de Belastingdienst zouden inmiddels huiverig zijn om personeel uit te lenen, omdat zij opgebrand terugkeren, aldus Trouw.

Ook juristen vertrekken op grote schaal bij UHT, omdat er niet wordt geluisterd naar hun adviezen. Bijvoorbeeld rond de afwijzingsbrief die ouders krijgen als UHT oordeelt dat zij vooralsnog geen recht hebben op 30.000 euro. Volgens de eigen juristen was dat een officieel besluit, waartegen ouders in bezwaar moeten kunnen gaan. Maar de leiding besloot dat het geen besluit mocht heten, en dat er daarom geen bezwaarclausule in de brief zou hoeven, hoewel de wet dat voorschrijft. Zelfs binnen de top van UHT vallen mensen uit: afgelopen vrijdag legde al het vierde lid van het managementteam zijn taken neer, officieel vanwege gezondheidsredenen.

Gewaarschuwd

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen is sinds begin dit jaar meermaals gewaarschuwd dat de uitvoering van de regeling tot grote problemen zou leiden, zegt een betrokkene in Trouw. Zelfs collega-bewindslieden hebben haar daarop aangesproken, maar zij hield desondanks vast aan de deadline van 1 mei. Het personeel vreest dat het de komende maanden niet veel beter wordt: op dit moment zijn 24.500 ouders met een lichte toets beoordeeld, maar in totaal hebben zich al meer dan 35.000 gedupeerden gemeld. Dat aantal stijgt nog dagelijks.

‘Inspanningsverplichting’

Van Huffelen laat in een reactie weten dat er door de deadline ‘een stevige inspanningsverplichting’ was, maar stelt ook dat er ‘een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid is behouden’. Ze benadrukt dat elke afgewezen aanvraag door drie medewerkers is gewogen en er bij twijfel nog met de ouder is gebeld. De staatssecretaris erkent dat ‘juist vanuit hun enorme betrokkenheid’ werkdruk en emotionaliteit een rol kunnen spelen in het vertrek van medewerkers. ‘Gelukkig melden zich nog wekelijks mensen die graag willen meehelpen, en is er ook vanuit de Belastingdienst een grote bereidheid om te helpen.’

Bezwaar

Op de vraag waarom ouders in afwijzingsbrieven niet zijn gewezen op hun wettelijke recht in de beroep te gaan, antwoordt de staatssecretaris tegen Trouw dat bezwaar maken pas hoeft als de hele procedure is afgerond. ‘De overweging is geweest dat bij het opnemen van een volledige en uitgebreide bezwaarclausule ouders onterecht zouden denken dat ze in bezwaar moeten om geen recht te verliezen. Daarom is uiteindelijk gekozen om te benadrukken dat bezwaar nog niet nodig is.’

Bron: Trouw