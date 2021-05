‘Wij zorgen ervoor dat jij je kunt focussen op de zaken die voor jou belangrijk zijn’

KING Software ontwikkelt bedrijfssoftware met unieke ERP en online boekhoudsoftware oplossingen voor accountants en ondernemers. CEO Mattijs Wilms vertelt over de ontwikkelingen in de markt voor accountancysoftware.

De organisatie

‘Onze software is geschikt voor de bakker om de hoek, maar ook voor heel grote bedrijven. Op dit moment werken 1.800 administratie- en accountantskantoren met onze software. Wij bedienen daarnaast de klanten van de accountantskantoren. Naast de financiële en accountancytak bieden wij ook specifieke oplossingen voor handelsbedrijven met KING Handel, KING ERP en KING WMS. Wij zijn sterk in het bieden van een totaaloplossing, afgestemd op de behoeften van de klant.’

De accountancy

‘Onze visie is dat administraties volledig worden geautomatiseerd’, vertelt Wilms. ‘Efficiënt werken en daarbij zoveel mogelijk administraties in een zo kort mogelijke tijd verwerken, met daarbij de focus op klanten adviseren en kansen signaleren. Daar gaan we naartoe. Onze accountancysoftware helpt je omdat deze doorlopend administraties analyseert en proactief advies geeft aan de accountant. Wij zorgen voor grip en denken met je mee, zodat jij je kunt focussen op de zaken die voor jou belangrijk zijn. Een accountant voorziet de software van alerts, zodat deze afwijkingen en aandachtspunten signaleert. Zo ben je minder tijd kwijt aan handmatige processen. Je werkt met gestroomlijnde administraties waardoor je kunt insteken op piekmomenten en je erop kunt voorbereiden. Vervolgens kun je met actuele gegevens aan de klant rapporteren en hem adviseren.’

De trends

Wilms constateert dat de meeste klanten behoefte hebben aan oplossingen waarmee de boekingen automatisch in de administratie komen. ‘Denk hierbij aan de bankkoppeling of het automatisch verwerken van inkoopfacturen. Toch zijn de verschillen tussen administratie- en accountantskantoren groot. Er zijn kantoren die voor de meeste klanten de volledige administratie verwerken. En er zijn kantoren waar ze het liefst hebben dat de klant zoveel mogelijk zelf doet. KING Software bedient beide soorten kantoren. Door onze jarenlange kennis en ervaring weten wij als geen ander wat er speelt in de markt. Met onze softwareontwikkeling spelen wij hier dan ook voortdurend op in. Wij luisteren naar onze klanten en onze ervaren collega’s denken met hen mee.”

De software

De software is speciaal ontwikkeld voor accountants en de samenwerking met hun klanten. Onze accountancysoftware heeft uitgebreide nieuwe functionaliteiten en nog verder toegespitst op de ontwikkelingen in de markt. Denk bijvoorbeeld aan uitgebreide rapportagemogelijkheden, consolidatie, boekingen nog beter automatisch verwerken en inkoopboekingen fiatteren. Je houdt de volledige controle en hebt constant inzicht in welke klanten aandacht verdienen met functionaliteiten als ons accountancydashboard, de RGS Brugstaat en onze ongeëvenaarde audit trail, die in het hele pakket is geïntegreerd. Met steeds meer compliancedruk en het gebruik van meer API’s moet je altijd kunnen traceren en aantonen wie, wat, wanneer heeft aangepast. Bovendien signaleert de software op welke vlakken je nog verder kunt automatiseren, zodat je daarin altijd stappen blijft maken. In het tweede deel van het jaar komen wij met een nieuwe generieke API. Nieuwe technieken, zoals low-code, kunnen eenvoudig worden gekoppeld met ons product. Het is belangrijk dat geselecteerde externe oplossingen onderdeel kunnen worden van onze software.’

De tip

‘Wij hebben een accountancydashboard ontwikkeld waarmee de accountant elke dag weet welke administraties kunnen worden bijgewerkt. In één overzicht staan alle administraties op je scherm en je wordt door het proces van administreren heen geleid. Door slimme technieken laten wij zien hoe de accountant het proces van administreren kan verbeteren. Zo kun je via een overzichtelijk dashboard inzien wat het rapportcijfer per administratie is op automatiseringsgebied. Deze functionaliteit noemen wij administratiekwaliteit. Je ziet direct welk proces verbetering nodig heeft en ook welke medewerker of welk team efficiënter kan werken.’

