Succesvol veranderen: van MOET naar MOED

Veranderingen zijn altijd ingewikkeld en telkens staan we weer voor nieuwe veranderingen. Je hebt net een nieuw softwarepakket doorgevoerd, het heeft veel geld, tijd en inspanning gekost en de volgende verandering dient zich alweer aan. Dat is best pittig en uitdagend. Wendy Bent, executive coach bij Fiscount, vraagt zich af: hoe ga jij daarmee om?

Waarom van MOET naar MOED?

MOET wekt iets op, namelijk weerstand. En weerstand zorgt ervoor dat zaken en mensen vast komen te zitten. Stel jezelf voor dat je tegenover iemand anders staat. Jullie strekken beide jullie armen naar elkaar uit en de ander begint druk uit te oefenen op jou. Wat doe jij? Een natuurlijke reactie van ons lichaam is dat we gaan terugdrukken. Probeer het maar eens (coronaproof) met iemand uit. Dit kun je zien als de vechtreactie uit Vechten-Vluchten-Bevriezen.

Dat gebeurt vaak ook bij veranderingen. De één gaat druk uitoefenen op de ander en die gaat terugdrukken. Als er dan nog een collega bij komt, dan zal deze ook gemakkelijk worden opgenomen in dit systeem van druk uitoefenen. Kortom, druk uitoefenen wordt dan het mechanisme waarop jullie als collega’s met elkaar omgaan. Daar is niets mis mee, soms kan dat zelfs prima werken, maar als je dit te lang doet met elkaar wordt de werkomgeving een soort hogedrukpan. Spanningen en frustraties lopen op, mensen vertrekken en de gewenste verandering is niet gerealiseerd.

Waarom dan MOED?

MOED is spannend en intensief, want je bent dingen aan het doen waarvan je niet weet hoe ze gaan aflopen. Ik hoor veel mensen zeggen: We zien wel waar het schip strandt! Ik ben meer van: Misschien gaat het schip wel varen! Als ik dat deel, zie je mensen denken. Als we hierover vervolgens verder praten, realiseren ze zich dat het best spannend is als het schip zou gaan varen. Dit geeft een bepaalde onzekerheid en spanning, omdat je niet weet hoe een situatie zich zal gaan ontwikkelen. Omdat die onzekerheid spannend is, zet je jezelf onbewust soms op de rem. En dat is jammer als je vooruit wilt. Er is dus MOED nodig om het schip te laten varen, om een verandering doorgevoerd te krijgen.

Wendy Bent: “ik zie in de praktijk een bepaalde moeheid ontstaan als het gaat over de continue noodzaak om te veranderen. Met het gevolg dat begrip tonen voor elkaar, vriendelijk zijn en ruimte voor het verhaal van de ander steeds minder ruimte krijgen. Dat is ook best begrijpelijk, want er MOET zoveel. De kunst is om veranderingen aan te vliegen vanuit MOED, en niet vanuit MOET.”

De uitdaging

Hoe doe je dat dan, van MOET naar MOED om je doel te bereiken? Door te ONTMOETEN. En dit is tweeledig:

MOET en MOED

geven beide spanning. Bij spanning in MOET hebben we gezien dat er vaak meer personen bij zijn betrokken en die oefenen druk op elkaar uit. Wil je hierin iets veranderen, dan ben je ook afhankelijk van de ander. En het is onmogelijk een ander te veranderen. Bij MOED gaat het over spanning bij jezelf. Je kunt ervoor kiezen jezelf te veranderen, waarmee je ook je omgeving verandert. Zorg bij jezelf voor voldoende ontspanning, zodat je ontspannen maar stabiel staat als het spannend wordt. Zodat je kunt blijven handelen. Zorg ervoor dat ONTMOETEN een thema voor jezelf is en je zult zien dat als jij verandert er ook veranderingen zichtbaar worden in je omgeving. Onderzoek wat er gebeurt in de nieuwe situatie. Hier zit informatie in en dat helpt je bij een volgende stap in een verandering.

ONTMOETEN

gaat ook over in contact komen met de ander. Wie is die persoon aan de andere kant? Wat houdt hem of haar bezig? Wat is belangrijk voor deze persoon? Als je samen het gesprek hierover kunt voeren en hierop kunt reflecteren, dan ben je winst aan het boeken. Je ‘ontmoet’ elkaar als mensen en kunt met elkaar onderzoeken wat er in de relatie tussen beiden gebeurt. Deze informatie is cruciaal om samen een verandering succesvol te laten zijn of het schip te laten varen.

Succesvol veranderen: van MOET naar MOED gaat via ONTMOETEN.

Veranderingen doorvoeren in de harde kant van een organisatie, bijvoorbeeld in werkwijze of software, gaat altijd gepaard met mensen en dus ook met bovenstaande spanningen. Geef dus aandacht aan de menselijke factor in deze en begin bij jezelf. Als jij de kantoorleider of kartrekker bent van een veranderproject, geef dan aandacht aan datgene wat jij nodig hebt. Jij staat midden in dit spanningsveld en hebt MOED nodig om hier een goede weg in te vinden. Als jij je goed voelt, zul je ontdekken wat er nodig is voor een succesvolle verandering.

Dit artikel verscheen in het gratis online magazine ICT & Kantoor van Accountancy Vanmorgen.

Wil je hier hulp bij, dan kan ik je dat o.a. bieden middels coaching of begeleiding van het veranderproces. Ik heb 25 jaar gewerkt als accountant (AA) en ben opgeleid als executive coach (MSc). Ik heb oog voor de organisatie en de menskant en ik weet deze met elkaar te verbinden.

Wendy Bent

E-mail: w.bent@fiscount.nl

Mobiel: 06 – 22 14 37 75