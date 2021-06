VNO-NCW: ‘Geen minimumtarief van 35 euro’

Dat er een minimumtarief van 35 euro komt voor zzp’ers is een ‘onjuiste voorstelling van zaken’. Dit zegt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Volgens haar verandert er niet zoveel.

Inkomensgrens

Thijssen op BNR: ‘Er komt geen minimumtarief. Wat er wél komt is een inkomensgrens die is 30 á 35 euro’. Verdient iemand minder, dan adviseert VNO-NCW om zo iemand als werknemer te beschouwen en niet als zelfstandige. Maar die persoon kan er nog steeds vrijwillig voor kiezen om wel zelfstandig te zijn. Met de inkomensgrens hoopt VNO-NCW af te zijn van de problematiek van schijnzelfstandigheid. ‘En daarboven zijn het mensen met veel onderhandelingspositie – die hoef je niet te beschermen en daar ontstaat ook juist de duidelijkheid: je bent in principe gewoon zelfstandige.’

Uitzendkrachten

Ook zegt Thijssen dat er weinig verandert aan de positie van de uitzendkrachten. Het leek erop dat uitzendkrachten alleen maar bij ziekte en piekbelasting mochten worden ingezet waardoor werkgevers sneller uitzendkrachten in vaste dienst zouden moeten nemen, maar ook dat is volgens Thijssen onjuist: ‘Het is niet zo dat we afgesproken hebben dat het alleen maar mag bij ‘Piek en Ziek’. Op dat punt gebeurt niks, er verandert wat dat betreft niets. Wat wél is afgesproken is dat uitzendkrachten niet meer ‘eeuwig in de situatie blijven waar ze vandaag kunnen horen dat ze morgen geen werk hebben of dat ze niet hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk. Dat zijn de dingen die we op dat punt hebben afgesproken.’

Bron: BNR.

Foto: Robin Utrecht