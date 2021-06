Verzet tegen minimumtaks, G7 akkoord

De leiders van de G7 zijn akkoord met een minimumwinstbelasting voor multinationals en een andere verdeling van de belastingafdrachten van ‘s werelds grootste bedrijven. China, Hongarije, en Polen verzetten zich er tegen.

Minder dan 15%

Volgens het akkoord mogen landen waarin techgiganten als Apple, Google en Facebook hun omzet behalen zonder er fysiek aanwezig te zijn, straks 20% van de winst belasten voor zover die uitstijgt boven een wereldwijde winstmarge van 10% van de omzet. Amazon maakt weliswaar veel winst, maar als percentage van de omzet schommelt die rond de 7%. De minimumtaks is zo ingericht dat het thuisland van een multinational extra belasting heft zodra dochterbedrijven in afzonderlijke landen minder dan 15% betalen. Als het thuisland verzuimt bij te heffen, kunnen andere landen waarin de multinational actief is dat doen.

Orban

De Hongaarse premier Viktor Orbán en de Poolse minister van financiën zeiden dat een minimumbelasting van 15% onacceptabel is als die ook gaat gelden voor de fabrieken en distributiecentra die Hongarije en Polen dankzij een gunstig fiscaal klimaat hebben binnengehaald. Orbán noemde het minimumtarief ‘absurd’ en dreigde alvast met tegenmaatregelen om het onschadelijk te maken.

Uitzonderingen

Polen en Hongarije zijn het probleem niet. Maar China, de tweede economie van de wereld, is lid van de G20, de grotere club van landen die op 9 en 10 juli zou moeten instemmen met het belastingakkoord. Persbureau Reuters meldt dat Peking gaat dwarsliggen als er geen uitzonderingen komen voor de minimumbelasting. Het Chinese standaardtarief van de winst- of vennootschapsbelasting is 25%. Maar het land kent speciale economische zones met tarieven lager dan 15% om buitenlandse investeringen aan te trekken. Ook de hightechindustrie betaalt minder belasting.

Ook steun

Des te minder uitzonderingen, des te minder ruimte hebben landen om met elkaar te concurreren met de tarieven. Uitzonderingen maken een minimumtarief daarom minder doeltreffend. De ministers van financiën van Indonesië, Mexico en Zuid-Afrika, alle drie G20-landen, hebben zich in een gezamenlijk artikel met hun Amerikaanse en Duitse collega’s achter de overeenkomst geschaard.

Bron: FD