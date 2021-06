Benchmarken: kijk, vergelijk, en groei

Benchmarken levert ondernemers geweldige inzichten op over omzet, kosten en andere KPI’s – kennis waar ze substantieel voordeel uit kunnen halen. Het helpt ze om sneller strategisch slimme beslissingen over hun business te nemen.

Robert Vonk, directeur Franchise bij Flynth adviseurs en accountants, ziet dagelijks hoeveel meerwaarde ondernemers uit deze informatie – en de begeleiding door zijn team – halen.

Welke benchmarks zorgen voor de meeste winst?

De marge blijft natuurlijk de belangrijkste. Vonk: ‘Als de ene ondernemer 20 procent marge heeft met dezelfde producten en dezelfde kosten, terwijl de andere ondernemer 30 procent marge maakt, is het heel interessant om dat met die ondernemer te onderzoeken: waar zit die tien procent marge verschil in? Dat zit meestal in kosten en dan ga je met elkaar kijken wat je eraan kunt doen. Is dat dan bijvoorbeeld een medewerker die niet voldoende productief is? Of iets anders? Het is voor ondernemers zeer zinvol om hier inzicht in te hebben en iets mee te doen.’

Benchmarks helpen ook bij beslissingen over investeringen. Bijvoorbeeld als een franchiseformule een nieuwe huisstijl invoert, wat voor de franchisenemer een flinke investering kan betekenen. ‘Als je door middel van benchmarking kunt laten zien dat je door het investeren in de nieuwe huisstijl niet alleen een nieuwe look en feel krijgt, maar dat je daardoor ook je omzet kunt laten stijgen, zullen ondernemers sneller besluiten het te doen. Want ze zien wat het ze oplevert.’

Benchmarking in franchiseformules

Vooral voor de franchiseformules die Robert en zijn team als klant hebben, is het heel handig om benchmarking in te zetten: er zijn per formule dan genoeg soortgelijke deelnemers om te vergelijken. Bovendien ziet men ook steeds meer het voordeel van het delen van gegevens. Zowel met andere franchisenemers als met de franchisegever – iets dat niet heel lang geleden nog wel anders was. Wat dat betreft is er dus een mentaliteitsverandering gaande.

Wat zijn die voordelen van het delen van gegevens? ‘Het gebeurt bijvoorbeeld dat ze naar aanleiding van de informatie die het benchmarken oplevert, bepaalde zaken in de formule aanpassen; zoals het verdienmodel, of dat ze hun inkoop bijvoorbeeld anders gaan organiseren of hun aanbod aanpassen. De franchisegever kan door die informatie goed zien wat de effectiviteit van hun formule is bij de ondernemers.’